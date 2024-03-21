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研究：全球生育率續降 本世紀末97%國家地區人口減少

中央社巴黎20日綜合外電報導
根據一項重要的研究報告，本世紀末，幾乎每個國家的人口都將減少。（美聯社）
根據一項重要的研究報告，本世紀末，幾乎每個國家的人口都將減少。（美聯社）

根據一項重要的研究報告，本世紀末，幾乎每個國家的人口都將減少。研究並警告說，發展中國家的嬰兒潮和富裕國家的嬰兒荒將帶動巨大的社會變遷。

法新社報導，根據在醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）發表的研究顯示，全球半數國家的生育率已經過低而無法維持其人口規模。

研究人員嘗試以大量全球出生、死亡和影響生育因素的數據，來預測世界人口的未來。

根據美國健康計量評估研究中心（IHME）的研究，2050年以前，全球3/4國家的人口將會減少。

研究人員預估，本世紀末以前，全球97%的國家和地區將出現人口減少，即204個國家和地區中的198個。

研究預測，2100年，只有薩摩亞、索馬利亞、東加王國、尼日、查德和塔吉克的生育率高於人口替代率（replacement level）的2.1。

本世紀期間，發展中國家的生育率將繼續上升，特別是撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）的生育率，而富裕的高齡化國家生育率則是下降。

IHME資深研究作者沃爾塞特（Stein Emil Vollset）在聲明中說：「世界將同時處理一些國家的『嬰兒潮（baby boom）』和另一些國家的『嬰兒荒』（baby bust）。」

IHME研究員巴塔查亞（Natalia Bhattacharjee）指出，「影響是巨大的」。

她說：「一旦幾乎每個國家的人口都在萎縮，依靠開放移民來維持經濟成長將變得必要。」

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