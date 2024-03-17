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白宮盼TikTok盡快與字節跳動分離 擔心美國用戶資料被中共利用

記者賴錦宏／即時報導
白宮國家安全委員會發言人柯比重申，白宮支持眾院近日通過有關TikTok的法案，並促請參院迅速處理。（歐新社）
白宮國家安全委員會發言人柯比重申，白宮支持眾院近日通過有關TikTok的法案，並促請參院迅速處理。（歐新社）

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）17日受訪時重申，白宮支持眾院近日通過有關TikTok的法案，並促請參院迅速處理。眾院13日以352票對65票通過法案，要求TikTok在165日內與中國母公司字節跳動165日內分離，否則頒布禁令。

柯比接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，他想再次強調，這不是一項禁令。白宮不希望看到TikTok被禁制，知道有很多人依賴TikTok支持經濟及生活。聯邦政府希望看到TikTok與字節跳動剝離，因為擔心美國人民資料的安全，擔心會被字節跳動和中國共產黨利用。

柯比也重申，不會支持以色列對加沙南部城市拉法（Rafah）發動攻勢，除非他們能夠確保150萬平民安全。美國將繼續敦促以色列採取更多措施減少平民傷亡，採取更多措施調動更多援助卡車，並再次幫助臨時停火。

另，據路透引述英國「金融時報」報導，中國字節跳動旗下的TikTok在美國2023年的收入約為160億美元，數字突顯字節跳動在美國的營運規模。

在TikTok爆炸式增長推動下，字節跳動2023年的收入將達到1200億美元，年比增長約40%。在美國，約有1.7億美國人正在使用。

TikTok 白宮 柯比

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