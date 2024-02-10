美智庫推動各州立法 禁止農地落入中國手中

美國智庫「美國優先政策研究所」，正致力推動全美各州立法禁止外國企業或人士擁有農地，尤其是中國。(美聯社)

受美國前總統川普（Donald Trump）啟發而成立的智庫「美國優先 政策研究所」，正致力推動全美各州立法禁止外國企業或人士擁有農地，尤其是中國。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報導，「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute，AFPI）中國政策計畫主任薩維特（Adam Savit）受訪表示，他們的策略是在美國各州之間分享立法範例，確保相關法案順利通過。

AFPI引用南卡羅來納州一項法案當作範例。該法案明定，任何實體若由中華人民共和國、中國共產黨 或主要業務位於中國境內者完全或部分擁有的公司所掌控，即使是間接控制，就不能在該州「擁有、承租、持有」超過100英畝的房地產，或對其「行使任何控制權」。

美國有些州已禁止任何外國買家購買土地，有些州則是參考美國商務部將中國、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯和委內瑞拉列入境外敵對勢力的做法。不過，薩維特強調，AFPI聚焦中國。

薩維特表示：「我們主要原則在於不希望中國共產黨在美國擁有土地...我們的底線就是中共 。」

他說，AFPI假定任何有能力在美國投資的中國企業，其董事會都有安插中共代表。

薩維特還指出，在最好的情況下，中國企業是來美國賺錢，但「我們也不希望讓中共變得更富有」。

然而，美國一個聯邦上訴法院本月阻止佛羅里達州執行一項法律，該法禁止中國、中國共產黨官員或黨員、中國商業組織及定居中國人士購買或取得任何房地產產權。

一名法官表示，這項法律「公然違反」防止歧視的原則。