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證實若當選將加重中國商品關稅 川普：60%或更高

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證實若當選將加重中國商品關稅 川普：60%或更高

編譯季晶晶／綜合4日電
前美國總統川普周日證實，如果11月再次當選總統，考慮對中國製商品課徵60%或更高的關稅。（路透）
前美國總統川普周日證實，如果11月再次當選總統，考慮對中國製商品課徵60%或更高的關稅。（路透）

在美國共和黨總統提名戰中領先的前美國總統川普（Donald Trump）計畫，如果11月再次當選總統，將升級他任內發起的中美貿易戰，考慮對中國製商品課徵60%或更高的關稅

華盛頓郵報最先報導，川普競選團隊正權衡對中國商品全面課徵60%關稅的計畫。川普周日上福斯新聞「Sunday Morning Futurew」節目被問到此事時說，「不。也許比這更高」。

他反駁這樣做會啟動貿易戰的批評，聲稱他任內「與中國的每件事都做得很出色」。

川普說：「你必須這麼做。」他指的是課徵關稅。「你知道的，顯然我不是想傷害中國。我想與中國好好相處。我認為它很棒，但他們真的占了我們國家的便宜。」

除中國外，川普還表示，他將對所有美國進口商品統一課徵10%關稅，儘管這可能傷害消費者，並因此受到廣泛批評。

前聯合國大使海利是共和黨內川普僅剩的挑戰者，她批評這項政策提議會衝擊美國人的錢包。

海利1月接受CNBC「Squawk Box」節目採訪時提到全國納稅人聯盟（National Taxpayers Union）提供的數據：「川普要做的事，將使每個家庭的支出每年增加2600美元。」

她的態度呼應了華爾街投資人的憂慮，他們擔心另一場中美貿易戰將再次擾亂市場。2018年起，川普開始對中國課徵2500億美元關稅。隨後，中國大隢以自己的關稅反擊美國，這場來來往往的經濟戰持續了數年，擾亂全球貿易態勢。

根據保守派智庫American Action Forum，2018年以來，川普與中國打貿易戰給美國人造成了大約1950億美元的損失。根據美中貿易全國委員會（U.S. - China Business Council）數據，這場經濟戰還導致美國失去超過24.5萬個工作崗位。德意志銀行估計，貿易戰導致股市損失數兆美元。

川普 關稅 貿易戰

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