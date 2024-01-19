初選還沒結束 共和黨已開始爭論挑誰當川普副手

初選還沒結束，共和黨內部已開始爭論要挑誰當前總統川普的副手。(路透)

初選還沒結束，共和黨 內部已開始爭論要挑誰當前總統川普 的副手。Politico新聞網站報導，前任南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)在接下來登場的新罕布夏州等州初選表現頗被看好，但川普陣營某些成員卻忙著先下手為強，阻擋海理出任川普競選搭擋的可能。

報導指出，某些盟友已私下警告川普說，如果把海理放在副總統人選考慮名單第一順位，當選之後勢必面臨黨內發起政變，共和黨參議員肯定動用一切法律及政治力量把川普搞下台，好讓共和黨老舊派較青睞的海理順理成章繼任大位。

共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)表示，海理若成為川普的副總統將是當權派新保守勢力美夢成真，同時也是「讓美國再度偉大」(MAGA)路線的夢魘。

蓋茨說：「上台第一天開始，她就會把華府海軍天文台(Naval Observatory)官邸變成反川普抵抗軍總部，每一步都跟川普作對。」

挑選海理出任副手，還牽涉到共和黨內對於外交政策的路線之爭。共和黨鷹派把海理視為自己人，包括蓋茨在內等崇尚不干涉主義的共和黨員，則認為海理的國家安全觀點牴觸「美國第一」價值。

川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)則是大力反對海理的指標人物。他說：「海理想參加世界上每一場戰爭。」

小唐納‧川普表示，如果父親再次當選總統，「絕不會讓下一代年輕人到另一場永無止境的戰爭去送死」。

支持川普的鷹派盟友已注意到杯葛海理的檯面下運作。共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)便說：「討厭她的同一群人也不喜歡我。」葛理漢表示，反對海理的都是「MAGA世界裡的孤立主義者」。

接近川普的共和黨人士認為，川普不太可能挑選海理當副總，但葛理漢則說，川普對於跟對手結盟其實抱持開放態度。

報導指出，川普是否願意與對手合作，取決於未來幾周初選發展。葛理漢分析，如果川普認為對贏得大選有利，便可能挑選海理當副手，但如果競爭拖得越長，海理對川普的抨擊火力越強，留下傷疤越多，合作希望就隨之降低。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點