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這些人力挺…新罕州初選3最新民調 川普都贏海理逾10%

記者顏伶如／即時報導
前總統川普(左)在下周即將登場的新罕布夏初選當中，支持度都領先前南卡羅來納州州長海理(右)。(美聯社、歐新社)
前總統川普(左)在下周即將登場的新罕布夏初選當中，支持度都領先前南卡羅來納州州長海理(右)。(美聯社、歐新社)

愛阿華州共和黨黨團初選結束後進行的三項最新民調均顯示，前總統川普在下周即將登場的新罕布夏初選當中，支持度都領先前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)10%以上。川普在這三項最新民調的支持度都超過50%。

國家廣播公司(NBC)19日分析，川普在新罕布夏州選前民調全面領先的原因，在於獲得共和黨登記選民大力支持。獨立選民當中，海理支持度雖然領先川普10%至20%之間，但在共和黨登記選民裡，川普則贏過海理40%。

波士頓環球報 (Boston Globe)、國家廣播公司地方電視台NBC-10以及索夫克大學(Suffolk University)在愛州初選結束後進行兩項新罕布夏州初選追蹤民調最新結果出爐，另一份最新民調則來自聖安塞姆學院(Saint Anselm College)新罕布夏州初選民調。

對於海理來說，一般認為新罕布夏州選情比愛阿華州樂觀，因為新罕布夏州共和黨登記選民與獨立選民大約各占50%，愛州則為82%共和黨登記選民及18%獨立選民。不過，三項最新民調均透露川普光憑共和黨支持者的力挺，就足以在新罕布夏州贏過海理。

值得注意的是，三項最新民調舉行時間都是前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)已經退出共和黨初選之後，代表著海理在獨立選民之間面臨較少競爭對手。

波士頓環球報、NBC-10及索夫克大學最後一次聯合民調中，川普支持度為52%，海理35%。獨立選民當中，海理支持度49%，領先川普的38%支持度，但在共和黨登記選民裡川普支持度高達62%，海理僅有25%。

聖安塞姆學院民調則顯示川普支持度52%，海理38%。川普在共和黨選民中的支持度有65%，海理則為25%。沒有特定政黨傾向的選民當中，海理支持度為52%，川普則為37%。可能參加新罕布夏州初選投票的選民裡，共和黨登記選民占53%，沒有政黨傾向的選民則有47%。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 民調 共和黨

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