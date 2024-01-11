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美中商務部長通話 雷蒙多：國安不容妥協

記者張文馨／華盛頓即時報導
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。路透
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。路透

商務部11日表示，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）昨晚與中國商務部長王文濤通話，雷蒙多表達美國小院高圍籬（small yard, high fence）的政策不為遏制中方經濟發展，而美國的國家安全也不容妥協。

商務部表示，雷蒙多與王文濤接續他們在去年11月亞太經濟合作會議（APEC）的會談，雷蒙多強調運用工作小組來解決關切的商務問題。

商務部表示，雷蒙多強調國安不容妥協；美國小院高圍籬（small yard, high fence）的政策不為遏制中方經濟發展，這項政策是在不過分限制貿易和投資的狀況下，保護美國國家安全和價值觀。

美國總統拜登去年簽署行政命令，禁止美國投資中國的量子運算、半導體和部分人工智慧（AI）領域，以確保解放軍不會透過美國科技和資本推動軍事現代化，並威脅美國國家安全，白宮形容為「小院高圍籬」。

「小院高圍籬」指的是精準指定需要保護的關鍵科技，並採取強力措施，以捍衛美國國家安全並避免破壞美國創新的做法，這是美國前國防部長蓋茲（Robert Gates）談到出口管制的策略，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）去年4月在智庫演說時，談到要降低對中風險不尋求脫鉤，也以此為比喻。

雷蒙多 商務部 白宮

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