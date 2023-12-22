槍店協助保管槍枝 為自殺防治帶來新面貌

自殺案例在美國創下新高，疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，2022年裡約有2萬7000件槍枝自殺案。（路透）

自殺案例在美國創下新高，疾病管制暨預防中心(CDC)統計顯示，2022年裡約有2萬7000件槍枝自殺案。華爾街 日報22日報導，槍店為自殺防治帶來新面貌，幫忙情緒不穩定的擁槍民眾保管槍械；科羅拉多州、華盛頓州近幾年都有公益團體與槍店接洽，路易西安納州與蒙大拿州 則修改州法，讓協助保管槍枝的槍店業者免於承擔法律責任。

報導指出，路易西安納州居民戴伊(Ronell Day)從海軍退役後身心狀態變差，情緒低落，常與新婚妻子吵架，還跟父母斷絕往來，經常有自殺念頭。他從朋友口中得知路州推出名稱為「軍械庫計畫」( Armory Project)的新方案，鼓勵心理健康 瀕臨危機的退役軍人把槍枝存放到其他地點，不要留在家中。

透過這項計畫，戴伊的兩把手槍、兩把步槍轉交一家位於紐奧良郊區的槍店保管。他說：「我狀況不穩定，所以把槍送到別處保管。」

科州與華州最近幾年有公益團體出面與槍店接洽，並且公布願意為民眾保管槍枝的槍店名單。過去兩年裡，路州、蒙州等州則修改法律，讓幫忙保管槍枝的槍店業者免於承擔法律責任。非營利團體「保管我的槍枝」(Hold My Guns)則在槍械商產當中宣導協助民眾保管槍枝的理念。

「保管我的槍枝」創辦人、賓州射擊場安全教練莎拉‧艾爾畢契特(Sarah Joy Albrecht)說，許多持槍民眾對於心理健康危機感到難以啟齒，槍店讓持槍民眾覺得可以信任，「他們知道槍店業者非常重視他們的擁槍權」。

報導指出，除了把槍枝送交槍店保管之外，其他管道還包括交給警察局或政府主管機關代管，但如此作法經常導致永遠失去槍枝的後果。

艾爾畢契特說，與「保管我的槍枝」合作的全美八家槍店，今年當中累計保管118把槍械，去年則只保管了5把槍。

美國民意對槍械看法趨於兩極化，但代為保管槍械的倡議則是兩派意見都表示同意的少數議題。

科羅拉多大學(University of Colorado)醫學院槍枝傷害防治中心主任艾美‧貝茲(Emmy Betz)說：「這與政治無關，不是對於槍枝法律的火爆辯論，而是我們可以如何合作，打造一種自願機制，幫助那些處於危機裡的民眾。」貝茲與公共衛生官員、槍枝業者合作，共同推出科州的槍枝保管計畫。她說：「這是相當務實的解決辦法。」