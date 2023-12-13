眾院今天將表決通過拜登彈劾案 民主黨批政治作秀

共和黨居多數的眾院估計今天將表決通過拜登總統彈劾案。（路透）

紐約時報13日報導，共和黨 居多數的眾院估計今天將表決通過拜登總統彈劾 案，共和黨籍眾議員一年來調查有關拜登的「嚴重犯罪與輕罪」(high crimes and misdemeanors)指控，迄今沒有找到具體證據，民主黨則批評彈劾調查純屬政治作秀。

報導指出，共和黨人士透露，彈劾表決預計13日晚間進行，彈劾案成立之後，國會議員將獲得完全授權得以繼續調查拜登。

過去幾個月裡，共和黨國會高層對於是否投票表決成立彈劾案一直低調以對，因為共和黨主流派對彈劾拜登持保留態度，其中某些共和黨眾議員代表選區兩黨競爭激烈，深怕在沒有具體事證之下推動彈劾案恐將遭到反噬。

然而，政治情勢已經出現明顯轉變，絕大多數共和黨眾議員如今都贊成持續推動彈劾案，但強調尚未決定是否要為拜登定罪。

眾院共和黨團第三號人物、黨鞭埃莫爾(Tom Emmer)12日在記者會上說：「投票支持成立彈劾調查，並不等於通過彈劾。」他說，將繼續跟隨事實證據，若發現叛國、賄賂或其他嚴重犯罪與輕罪等證據，將考慮後續的彈劾程序。

先前曾批評拜登貪污的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)說，眾院對拜登的調查以四大方向為重點：拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)及拜登弟弟詹姆士‧拜登(James Biden)海外生意的數百萬獲利、拜登對於兒子生意是否做出不實陳述或誤導說詞、拜登是否曾與兒子生意夥伴見面或交談、拜登收到家族成員的24萬元借貸償還。

主導拜登調查的共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員、眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)對媒體表示，委員會在未來兩個月裡將再傳喚九名證人作證。喬登表示，調查方向在於拜登是否收賄、濫權、妨礙國會調查。

喬登舉例指出，拜登談到兒子生意獲利時如果有不實陳述，包括聲稱杭特‧拜登沒有從中國收到任何酬勞，就可能構成妨礙國會調查。