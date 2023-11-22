趙長鵬6個月打造最大加密幣交易所 「不向任何人負責」

全球加密貨幣龍頭幣安和美國司法部達成和解協議，幣安將支付43億美元天價罰款，趙長鵬請辭且以個人支付5000萬美元罰金，三年內不得插手公司事務。（路透）

彭博資訊報導，當地時間21日，全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」（Binance）執行長趙長鵬與美國聯邦政府達成和解協議，承認違反洗錢與相關銀行法規，幣安將支付43億美元天價罰款，協議提到由於「部分態度配合」，因此罰金打了八折。

除此之外，趙長鵬請辭且以個人支付5000萬美元罰金，並且三年內不得插手公司事務。

趙長鵬稍早在社群X發文：「即日起，我辭去幣安執行長一職。坦白說，心情上很難放下。可是我知道這是正確的事，我犯了錯，我必須負起責任。」

紐約時報報導，幣安挨罰之外，趙長鵬也將面臨最短10個月、最長18個月的刑期，而檢察官正在尋求從重量刑。

消息一出，幣安虛擬貨幣 「幣安幣」（BNB）下跌5.2%。

路透報導，趙長鵬1977年出生於中國江蘇，1989年六四事件後兩個月，全家移民加拿大溫哥華，當時趙長鵬12歲。

這位加密貨幣界鉅子為了成功走遍全球，曾經在東京和紐約工作，隨後搬到上海並成立了幣安，且在短短六個月內將公司打造成世界最大的加密貨幣交易所。

儘管幣安今年市占率有所下滑，但依舊占據全球加密貨幣交易量的一半左右。

路透去年報導，趙長鵬在幣安成立之初便緊握韁繩，致力於保密和市場主導性。作為執行長，他確保自己掌握公司的大小事，即使是營運上的枝微末節也不例外。同時，他時常在社群平台分享和世界領導人與市長的自拍照。

趙長鵬建立了緊密的高層決策圈，其中多半曾經在中國工作或求學，比如共同創辦人何一現在負責幣安的創業投資部門。

儘管幣安廣泛延攬傳統金融和監管領域的人才，趙長鵬對公司的嚴格控制並未鬆懈。自稱「 生態系統」的幣安目前已設立70多個實體，其中絕大多數由趙長鵬個人控制。

今年3月，美國商品期貨交易委員會以「幌子」合規計畫起訴幣安時寫道，「除了他自己以外，趙長鵬不向任何人負責。」

此次調查由美國司法部 於2018年發起，聯合美國商品期貨交易委員會和財政部 共同追查幣安及其平台金流。

調查指出，幣安違反美國防制洗錢法，未能通報有關哈瑪斯（Hamas）、伊斯蘭聖戰組織（al Qaeda）及伊拉克和敘利亞伊斯蘭國（Islamic State of Iraq and Syria）等美國認定的恐怖組織所進行的超過10萬筆可疑交易。

彭博資訊轉述法庭文件指出，幣安還允許美國和伊朗客戶透過平台進行至少110萬筆交易，價值超過8.98億美元。

除此之外，幣安未通報有關兒童性虐待資料買賣網站的交易，而且還是勒索軟體收益的最大接收者之一。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在聲明中批評幣安「不只違反法律還對外假裝守法」，放任犯罪分子透過平台洗錢、轉移非法獲益，「幣安之所以能成為最大的加密貨幣交易所，有一部分是靠著犯罪，現在它也必須付出美國史上金額最高的企業罰款作為代價。」

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）21日在新聞稿中表示，「幣安為了追求利益而對法律義務視而不見，它刻意的無作為導致資金透過其平台流向恐怖分子、網路犯罪分子和虐待兒童者。」

彭博資訊報導，幣安對此承諾將加強合規計畫，並任命一名獨立監督員進行為期三年的監察。

幣安也在官網部落格發文承認初創期未能妥善配合監管法規，但表示和解協議中不包括任何有關幣安挪用客戶資金或參與市場操縱的指控。

接下來，幣安區域市場全球主管理鄧偉政（Richard Teng）將接棒執行長一職，趙長鵬也在請辭貼文中說，「鄧偉政將確保幣安在下一階段實現安全、透明、合規和成長等目標。」