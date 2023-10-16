布魯塞爾槍案2死 兇嫌在逃 1男自稱ISIS「為芝6歲童報仇」

布魯塞爾市中心發生槍案造成2死，附近正在舉行的足球比賽緊急中止，場中的球迷聽到消息後相擁哭泣。(Getty Images)

法新社報導，布魯塞爾市中心今天晚間發生槍擊 案，造成2人死亡，嫌犯在逃；英國每日郵報報導臉書上有署名為Slayem Slouma的帳號，聲稱自己是行兇者、是伊斯蘭國（ISIS）成員，並說此舉是為了替15日在芝加哥被殺的6歲巴勒斯坦 裔男孩報仇。

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美聯社報導，比利時媒體播放的事發現場影片，可以看到一名男子在車站附近使用大型武器開火。

BBC報導，比利時首相證實兩名罹難者都是瑞典人，布魯塞爾已將恐怖威脅警示提升至最高層級。

法國總統馬克宏將此案稱為伊斯蘭恐怖攻擊。

影片來源：YouTube Guardian News

負責恐怖主義犯罪案件的聯邦檢察官正在調查，這起槍擊案是否有任何可能的恐怖主義動機。

澳洲媒體Sky News報導，有目擊者錄下影片，並稱槍手在襲擊前高喊「真主至大」。

社群媒體上一段影片顯示，一名身穿橘色夾克的男子疑似為槍手。比利時警方表示正在嘗試核實這段影片。

槍案地點附近正在舉行一場比利時對瑞典的足球比賽，場內有3萬5000名觀眾。比賽已因槍擊案中止。

槍擊事件發生之際，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭加劇了數個歐洲國家的緊張情勢。