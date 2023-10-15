「穆斯林都得死」伊州房東刺殺6歲巴勒斯坦裔男童 狠捅26刀

伊利諾州一名71歲男性房東祖巴（左）狠捅巴勒斯坦裔母子房客，6歲男童法尤姆（右）身中26刀送醫不治，嫌犯行兇前曾大喊「你們穆斯林去死」。（取材自X）

伊利諾州 一名71歲男性房東疑似受到以哈衝突影響，使用軍刀狠捅巴勒斯坦 裔母子房客，6歲男童法尤姆（Wadea Al-Fayoume）身中26刀送醫不治，其32歲母親莎音（Hanaan Shahin）有數十處刀傷，仍在治療中。據莎音表示，嫌犯行凶前曾大喊「你們穆斯林去死」，15日已遭當地警方拘留，目前等待出庭應訊。

法新社報導，伊利諾州威爾郡（Will County）警長辦公室聲明指出，昨天這起事件發生於芝加哥 以西約64公里處。

英國每日郵報報導，當地時間14日晚間，警方在芝加哥西南方的普蘭菲爾德鎮（Plainfield Township）一處非建制地區的民宅前發現受害人，並在民宅旁尋獲嫌疑人祖巴（Joseph M. Czuba），當時他「正襟危坐」在車道上，前額上有一處刀傷。

伊利諾州一名71歲男性房東祖巴涉嫌攻擊一對穆斯林母子，導致6歲男童身亡，男童母親受傷。(路透)

警長辦公室聲明說，他們在住宅內的一間臥室找到兩名受害者，他們的胸部、身體軀幹和上肢有多處刀傷。根據聲明，在驗屍過程中，從男孩腹部拔出一把七英寸（約18公分）長的鋸齒狀軍用刀。

威爾郡警長辦公室（Will County Sheriff's Office）在社群平台聲明，「警方可以確定兇嫌鎖定被害人的穆斯林身分而痛下殺手，疑似受到中東地區以哈衝突影響犯案。」

警方以一級謀殺、一級謀殺未遂、兩項仇恨犯罪及以致命武器加重毆擊等罪名將嫌犯起訴。

警長辦公室並未提供更多細節或受害者國籍，但美國-伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations，CAIR）芝加哥辦公室表示，這名孩童是巴勒斯坦裔美國人。法尤姆和莎音住在案發民宅一樓已經兩年。

消息指出，祖巴獲得許可進入屋內後旋即掐住莎音的脖子，莎音好不容易找到機會逃到浴室撥打求救電話時，祖巴發現了法尤姆，喪心病狂捅了他26刀。

美國-伊斯蘭關係協會芝加哥辦公室負責人瑞哈伯（Ahmed Rehab）告訴記者，莎音在醫院接受治療時傳訊息給孩子父親說，「他敲了門，接著企圖勒死我，還說『你們穆斯林都得死』」。

法尤姆最近剛過6歲生日，他平日裡最喜歡踢足球和打籃球。

6歲男童法尤姆不幸身亡。（取材自X）

美國-伊斯蘭關係協會執行董事瑞哈（Ahmed Rehab）憤慨孩童淪為仇恨下的犧牲品，直言凶嫌受到偏頗的媒體報導影響而作案，同時，他並將導致法尤姆之死的反穆斯林現況比喻為911事件，「千萬不要重蹈911事件覆轍」。