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打擊芬太尼販運 美制裁中國大型網路

中央社華盛頓3日綜合外電報導
芬太尼是美國最盛行的毒品之一。（路透檔案照）
芬太尼是美國最盛行的毒品之一。（路透檔案照）

美國財政部今天對被控涉及全球毒品貿易的28個個人及實體實施制裁，其中包括被控販運鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）的中國大型網路。

總統拜登的政府準備宣布一套鎖定芬太尼前體供應的行動，這是其中一環。芬太尼近年來導致美國因服藥過量死亡的人數增加。

財政部在聲明中說，制裁中國12個實體及13個個人，這些實體與個人被控應為製造及銷售芬太尼、甲基安非他命（methamphetamine）和亞甲二氧甲基安非他命（MDMA，毒品「搖頭丸」主要成分）的前體負責。

遭制裁的還有加拿大的兩個實體和一個個人。

此項制裁凍結這些實體與個人在美國的資產，並禁止美國人民和他們往來。

同時，美國司法部公開8項起訴書，表示已依芬太尼和甲基安非他命等毒品相關罪名，起訴8家中國公司和其12名員工 。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）告訴記者：「我們今天代表美國政府在這裡發布訊息。我們知道誰要為以芬太尼毒害美國人民負責。」

「我們知道這個最後造成美國人死亡的全球芬太尼供應鏈，通常始於中國的化學公司。」

賈蘭德表示，這些被告迄今都未被捕，中國政府未配合美國調查。

毒品 司法部 財政部

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