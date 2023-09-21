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美軍兩艘無人艦抵日本 首度部署西太平洋

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍「遊騎兵號」與「水手號」兩艘原型無人水面艦駛抵日本，(擷自X平台@bonalyyokosuka)
美國海軍「遊騎兵號」與「水手號」兩艘原型無人水面艦駛抵日本，(擷自X平台@bonalyyokosuka)

美國海軍「遊騎兵號」與「水手號」兩艘原型無人水面艦已駛抵日本，進行西太平洋的首次部署，並測試偵查與攻擊能力。美軍認為，無人艦有助於對抗中國解放軍規模更大的艦隊。

華爾街日報21日報導，停靠在第七艦隊母港橫須賀的「遊騎兵號」長度近60公尺，一開始為石油工業設計，就像是一輛平板卡車，雖然目前並未搭載飛彈，卻可以用裝到平台後半部的模組攜帶與發射飛彈。

海軍中校狄雷在「遊騎兵號」上表示，自主運作的無人艦可以代替更大的船隻，像是獵殺敵方目標船團裡的驅逐艦，「舉例來說，一艘驅逐艦與兩艘無人艦可以接替三艘驅逐艦，這是一個戰力加乘因子」。

解放軍艦艇數量最近幾年已超過美國海軍，解放軍並更頻繁進入太平洋演習。同時，解放軍飛彈與機艦讓美國及盟邦在中國周邊海域運作的風險越來越高。美軍目前正致力為西太平洋的任何衝突制定新戰略，例如可能爆發的台海戰爭。

儘管美國海軍仍在試驗無人艦，但烏克蘭已經展現了無人艦的潛在威力。在抗衡更強大的俄國海軍時，烏軍無人攻擊艇經證明很有成效。此外，美國也在名為「59特遣隊」的計畫中，跟沙烏地阿拉伯與以色列等國家協調，在中東地區部署小型偵察無人艇以監控伊朗海軍。

比起中東地區使用的簡單無人艇，美國海軍無人艦部門的「遊騎兵號」等6艘無人艦更大，並且配備更精密的感應器，通常也有船員上艦。報導指出，這6艘無人艦是名為「幽靈艦隊大君主」計畫的一環。該計畫始於2018年，目的在於把自主作戰整合到海軍，支持者認為，這類艦艇可在敵人火力範圍內相對低成本運作，讓載人艦艇維持在更遠的距離。

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