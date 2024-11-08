「不計代價」 川普回歸 將大規模遣返無證移民

總統當選人川普7日接受國家廣播公司訪問時表示，他上任後第一件事就是貫徹他的政見遣返非法移民。（路透）

贏得大選勝利之後，共和黨籍總統當選人川普 7日接受國家廣播公司(NBC)電話專訪表示，上台之後將兌現競選承諾，展開美國史上規模最大的無證移民遣返 。川普說，將「不計代價」(no price tag)執行大規模遣返無證客的計畫。

川普在當選後首次接受訪問即重申，大量遣返非法移民是他上任後的首要工作，鞏固邊境是他當選的重要政策之一。（美聯社）

川普受訪時表示，明年1月宣誓就職之後，優先施政要務之一就是讓美國邊境得以「鞏固與強化」。記者詢問大規模遣返無證移民的選舉政見是否落實，川普表示，新政府將「不計代價」落實大規模遣返無證客的計畫。

川普表示，這次選舉面對民主黨總統候選人賀錦麗卻能取得重大勝利，代表選民授權國家必須「恢復常理」。

他說：「我們顯然要讓邊境得以鞏固與強化，但在同一時間，我們也希望人們能來我們國家。」他表示：「我並不是那種會說『不行，你們不能來』的人。」

川普說，已跟拜登總統與賀錦麗通電話，互動極好，彼此敬重。

大規模遣返無證客將動用多少費用？川普說：「這不是花多少錢的問題。我們將不計代價。」

他表示，當有民眾遭到殺害，國家被毒梟破壞的時候，「他們就應該回到原本的國家，因為他們不能留在這裡」。

美國境內到底有多少無證移民，確切人數並不清楚，但移民和海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement，ICE)代理局長列克萊特納(Patrick J. Lechleitner)7月間對國家廣播公司表示，大規模遣返無證客將面臨作業、財務方面的龐大挑戰。兩名川普政府前任官員表示，大規模遣返無證移民必須多個聯邦政府機關的跨部門合作，包括司法部與國防部。

川普在電話訪問中說，主打移民政策是這次選舉的致勝原因之一。他表示，選民希望能鞏固邊境，也歡迎別人前來美國，「但他們必須帶著友愛進來美國，必須是合法入境才行」。

川普指出，與2020年選舉相比，這次選舉拉丁裔選民、年輕選民、女性選民及亞裔選民的支持度都有增加。他說，開始看到民意凝結，因為民主黨與全國人民的想法脫節，「類似刪除警察預算(defund the police)這種事情是要不得的」。