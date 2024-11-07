選前堅稱「賀錦麗將取勝」 神預測9屆大選專家認了：預測有誤

美利堅大學歷史學家利奇曼選前堅稱副總統賀錦麗將贏得大選。(美聯社)

美利堅大學歷史系教授利奇曼（Allan Lichtman）以精準預測過去9屆美國總統大選結果而聞名，今年選前他堅稱副總統賀錦麗 將贏得大選。前總統川普 6日當選後，利奇曼承認預測有誤，同時卻抨擊起另一位預測名人、選舉分析師兼統計專家施佛（Nate Silver）。

國會山莊網站6日報導，利奇曼在社群平台「X」寫道，「不像施佛，他會試圖逃避自己為什麼沒有預見到選舉結果，我承認我錯了」，同時表示，他將在即將播出的線上直播節目評估選舉和預測方法。

不過，「X」網友在利奇曼的發文加入了社群備註，指出施佛在選前的紐時客座評論中表示，他「直覺」認為川普將勝選。

Unlike Nate Silver, who will try to squirm out of why he didn’t see the election coming, I admit that I was wrong. I will assess the election and the keys on my live show this Thursday at 9 PM Eastern. @allanlichtmanyoutube. — Allan Lichtman (@AllanLichtman) November 6, 2024

利奇曼後來又發文表示，「施佛的最後一次判定稱賀錦麗些微領先，他當然沒預測到川普在選舉人團大獲全勝，他說不要相信我的直覺，所以，他的說法就是，無論結果如何，他都不會出錯」。

利奇曼設計了「通往白宮 的鑰匙」系統，主要是根據歷史因素來預測結果，包括13個是非題，如果6個以上問題不利於執政黨，執政黨候選人將會敗選，反之則將勝出，這套方法幾乎正確預測1984年以來每一場總統選戰結果。利奇曼9月初預測賀錦麗將勝選，10月底仍沒有改變看法。

不過，利奇曼也因為他的預測法而受到了批評。國會山莊網站報導，利奇曼過去多次抨擊施佛，雙方9月在網上爭執。施佛當時在「X」發文，抨擊利奇曼「通往白宮的鑰匙」是「完全武斷」，更指利奇曼的方法實際上預測川普勝選。

利奇曼當時寫道，「內特，你完全不知道如何應用我的鑰匙，你既不是歷史學者，也不是政治學者，更沒有任何類型的任何學術證書」。