選前堅稱「賀錦麗將取勝」 神預測9屆大選專家認了：預測有誤

美利堅大學歷史系教授利奇曼(Allan Lichtman)以精準預測過去9屆美國總統大選結果而聞名,今年選前他堅稱副總統賀錦麗 將贏得大選。前總統川普 6日當選後,利奇曼承認預測有誤,同時卻抨擊起另一位預測名人、選舉分析師兼統計專家施佛(Nate Silver)。

國會山莊網站6日報導,利奇曼在社群平台「X」寫道,「不像施佛,他會試圖逃避自己為什麼沒有預見到選舉結果,我承認我錯了」,同時表示,他將在即將播出的線上直播節目評估選舉和預測方法。

不過,「X」網友在利奇曼的發文加入了社群備註,指出施佛在選前的紐時客座評論中表示,他「直覺」認為川普將勝選。

