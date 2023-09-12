紐時：中國利用AI散布陰謀論 認知作戰進入新階段

人工智慧技術被中國用來做為認知作戰的工具。(路透)

微軟 及若干機構披露，中國趁夏威夷州 8月發生野火災難，利用人工智慧（AI ）散布假消息，稱這是美國政府測試秘密「氣候武器」所造成。這顯示中國的資訊戰出現新發展。

「紐約時報」（The New York Times）報導，中國的認知作戰原本都是聚焦在誇大政治宣傳，以捍衛其在台灣和其他事務上的政策；如今卻是把天然災害稱作美國情治機關和軍方的刻意行為，散布有關夏威夷野火的陰謀論，顯示其手法已快速轉變，更直接試圖在美國挑撥離間。

這項最新發展是由科技業巨擘微軟（Microsoft）、資安公司記錄未來（Recorded Future）、智庫蘭德公司（RAND Corporation）、假資訊查核軟體公司NewsGuard及馬里蘭大學（University of Maryland）等機構的研究人員揭露。

研究人員發現，這些假資訊貼文為了加強可信度，會附上似乎是由AI程式生成的照片，可說是假新聞宣傳戰中首批利用這類新科技工具來強化真實性的案例。

夏威夷茂宜島（Maui）8月8日爆發草原大火，延燒至濱海觀光城鎮拉海納（Lahaina），造成至少111人喪生、摧毀約2200棟建築物，釀成約55億美元災損，寫下夏威夷州歷來最慘重天災紀錄。拜登（Joe Biden）總統也宣布這場野火是「重大災難」。

然而，記錄未來最先通報，中國政府在8月中旬發動秘密資訊戰，在各大社群網站散布貼文，將茂宜島野火怪罪一項「氣候武器」，並謊稱是英國情報機關軍情六處（MI6）揭露「這場野火背後驚人真相」。相同說法貼文露出的社群平台，包括Pinterest、Tumblr、Medium及用戶多為藝術家的日本網站Pixiv。

其他一些假帳號也散布類似內容，且通常伴隨標示錯誤的影片，包括來自受歡迎TikTok帳號The Paranormal Chic發布的一段影片，內容實際上是智利的一個變電站爆炸。

微軟研究人員對這場資訊戰行動進行分析，他們辨識出在多個社群媒體平台出現的一些夏威夷野火影像是由AI生成，包括附在Reddit上一則荷蘭文貼文。

微軟在報告中指出，「這些由AI生成的特定影像，似乎只有」這次資訊戰利用的中國帳號在使用，「似乎不會出現在網路上其他地方」。

此外，中國這次發動的資訊戰遍及各大社群媒體平台，且以多種語言發布，意味目的是要觸及全球受眾。微軟的威脅分析中心（Threat Analysis Center）指認出用31種語言發布的不實貼文，包括用法語、德語、義大利語甚至較小眾的伊博語（Igbo）、奧迪亞語（Odia）和瓜拉尼語（Guarani）。

微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）接受訪問時，嚴厲批評中國利用天然災害來獲取政治利益的行為。他說：「我真的不認為，這麼做配得上任何國家，尤其是想成為一個偉大國家的任何國家。」

美國政府官員透露，拜登（Joe Biden）去年秋天在20國集團（G20）峇里島峰會時，曾向中國國家主席習近平宣洩有關中國散布假消息的怒火，他為了有廣發的消息謊稱美國在烏克蘭運作生物武器實驗室，而批評習近平。

美國曾在2016年和2020年的總統大選期間，遭到俄羅斯的駭客和散播假資訊攻擊，當時中國大致未參與其中。但研究人員暗示，中國如今正在建構一個假帳號網，可能用於未來的資訊戰，包括明年的美國總統選舉，如同俄羅斯在干預2016年美國大選前花數年發展的操作模式。

記錄未來的研究人員李斯頓（Brian Liston）表示：「這正朝向新方向發展，方式大概是散布陰謀論，這些陰謀論不涉及與他們有直接利害關係的一些議題，例如台灣。」

儘管根據研究人員和美國政府官員的說法，沒有跡象顯示中國正和俄羅斯合作從事資訊戰。不過，中俄的假消息常常相互呼應，尤其涉及批評美國政策時。如今兩者力道結合，暗示假消息戰爭進入新階段，且是利用AI工具加強效果。

蘭德公司的研究人員馬西里諾（William Marcellino）示警，人工智慧將能促使全球認知作戰行動出現「重大躍進」。