紐時：美國拋出投資限制 恐傷及與北京之間的外交溝通

紐約時報報導，美國正在研擬的投資限制，一旦推出勢必觸怒北京，美中之間新建立的外交溝通管道將面臨考驗。(美聯社)

紐約時報13日報導，美國正在研擬的投資 限制，一旦推出勢必觸怒北京 ，美中之間新建立的外交溝通管道將面臨考驗。

報導指出，美中兩國身為全球規模最大經濟體，過去這段期間嘗試降低緊張關係，雖然美國接連派出高層官員訪問北京，但白宮現正推動的量子運算、人工智慧(AI)、半導體等領域新一波投資限制，可能讓雙邊外交溝通受到破壞。

財政部 長葉倫(Janet L. Yellen)在剛結束的中國訪問期間，投資限制是與中國政府高層會談的核心議題。財政部打算對於私募投資與風險投資在具有高度策略意義的少數產業祭出投資限制，但財政部官員同時希望降低中方疑慮，說明美方目的並不是要以技術封鎖傷害中國經濟。

財政部前任官員出身的官方貨幣與金融機構論壇(Official Monetary and Financial Institutions Forum，OMFIF)主席索貝爾(Mark Sobel)說，美國公布的中國投資政策一定將引發北京憂慮，「中方本來就對美國有意見，雙方都很清楚彼此之間的關係出現緊張」。

報導指出，就在美中兩國都想辦法為雙邊關係設定停損點之際，美國一旦拋出新一波投資限制，將引發雙方之間以牙還牙的各種手段。

紐約時報指出，新一波投資限制基本上在數個月之前已經擬妥，拜登政府考慮到雙邊關係動盪而延後宣布，美國各個政府部會之間則對限制細節持續辯論；即使拜登政府決定繼續拖延宣布時機，還是會面臨來自國會的龐大壓力，因為國會方面也考慮對投資中國訂定範圍更廣的規範。

支持對中國祭出投資限制的國會議員及倡議人士指出，現行制度讓美國資金流向中國，資助了有朝一日可能威脅美國國家安全的科技研發。反對投資限制的產業團體及風險投資機構則展開積極遊說，理由是一旦祭出限縮將打亂重要企業關係，美國經濟終將受到傷害。