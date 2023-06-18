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明年美、台大選…美憂時機不再 盼先為11月拜習會鋪路

編譯陳曉慈、記者謝守真／即時報導
圖為拜登(右)與習近平去年11月在印尼G20峰會見面。(Getty Images)
圖為拜登(右)與習近平去年11月在印尼G20峰會見面。(Getty Images)

政治新聞網站Politico和紐約時報日前報導，白宮希望國務卿布林肯這次訪問中國，至少是邁向「拜習會」的第一步，撮合中國國家主席習近平和美國總統拜登在11月舊金山亞太經合會（APEC）場邊會談。美國資深官員認為，中方是為了之後與財長葉倫對話才接受布林肯訪中，此行不太可能為美中關係帶來太大突破。

鑑於拜登即將展開一連串總統競選活動，拜登政府必須搶在11月前，就美中雙邊議題與北京取得實質進展。

前總統川普任內的白宮國安會中國、台灣與蒙古事務主任、現任華府智庫「戰略與國際研究中心」高級研究員簡以榮（Ivan Kanapathy）說，北京答應布林肯到訪，是為之後與更符合北京優先要務及利益的財長葉倫訪中搭橋。

葉倫日前才在眾院金融服務委員會中表明，試圖與中國脫鉤，對美國將是災難。

美國官員指稱，布林肯此行議程包括台海局勢、遭北京當局拘留的美國公民，以及北京在俄烏戰爭中的親俄立場。國務院亞太助卿康達14日坦言，布林肯這次不太可能使美中關係有所突破或改變。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯分析，布林肯此行只能說是中美願意結束前段時間的「僵冷」狀態，繼續推進高層互動。至於更高層級的溝通，吳心伯認為，美方現在著眼的還是11月在舊金山舉行的APEC峰會，是比較急切的一方，「從現在到11月，所剩時間不多，特別是如果中國領導人要去，需提前很長時間準備」。

同時，隨著明年美國大選越來越近，中美兩國關係改善的窗口期正在縮短，吳心伯說，因為美國的大選年，整體對中氣氛將更加收緊。

布林肯 北京 拜登

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