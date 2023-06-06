中國批美韓華盛頓宣言 韓使館：不用第3國操心

拜登總統與(右)南韓總統尹錫悅(左)。(Getty Images)

中國常駐聯合國副代表耿爽 日前批評美韓簽署「華盛頓宣言」係「挑動陣營對抗」。南韓 駐中國大使館一名高層官員5日對此反擊說，這不屬於第三國應該操心的事，中國不能只重視北韓 的安全憂慮。

韓聯社報導，這名南韓大使館高層官員是在出席駐北京特派記者團座談時，作上述表示。他並呼籲，中國應為實現北韓無核化發揮「符合國際規範」的作用。

這名南韓使館高層官員表示，朝鮮半島等地區緊張局勢升級的原因，在於北韓的核飛彈威脅，而不在於南韓。同時，破壞「禁止核子擴散條約」（NPT）體系者也是北韓。

高層官員強調，韓美兩國為有效應對北韓核飛彈威脅，而基於同盟關係達成的協議，「不屬於第三國應該操心的事情」。

他強調，中國不能只重視北韓的安全憂慮，也要考慮南韓面臨北韓核飛彈威脅的正當安全憂慮。南韓將就朝鮮半島問題繼續與中國保持溝通，並呼籲中方為實現北韓無核化發揮「符合國際規範」的作用。

耿爽美東時間2日在聯合國安理會朝鮮半島核問題會議發言時聲稱，美韓簽署「華盛頓宣言」宣示要加強延伸威懾，並計畫派遣戰略核潛艇到訪朝鮮半島。這一做法「置他國關切於不顧，完全服務一己地緣私利，執意在朝鮮半島問題上藉題發揮，製造緊張」。

耿爽宣稱，美國的作法「充斥冷戰思維，挑動陣營對抗，損害他國戰略安全利益，與維護朝鮮半島和平穩定、推進朝鮮半島無核化目標背道而馳」。