這些意想不到的因素 造成美國違約「大限日」往前移

CNN報導，股票、加密幣及房地產等資產價格下跌造成資本利得稅減少，加上龍捲風、冬季風暴天災導致數百萬民眾延後繳稅，致使美國債務上限違約日期往前移。(美聯社)

隨著美國可能在6月1日債務違約，除非國會通過暫停或提高債務上限的立法，否則聯邦政府 將無法再支付帳單。 然而，根據有線電視新聞網（CNN）報導，這個所謂美債大限之日其實是被一些「意想不到」的因素往前移。

今年稍早，國會預算辦公室估計，美國債務上限的違約日期將落在7到9月，但財政部長葉倫在本月致眾院議長麥卡錫的信函說，「在評估最近的聯邦稅收後，我們估計將無法在6月初，甚至可能最早在6月1日之前繼續履行政府的所有義務」。 她在上周重申了同樣的時間表。

➤➤➤美債違約倒計時 葉倫：6月1日是最後期限

因素一：股票 與加密等資產價格下跌

雖然財政部沒有明確說明稅收不足的原因，但專家表示，股票與加密幣下跌可能造成了稅收不足。富國銀行資深經濟學家普格列斯 (Michael Pugliese)說，資本利得稅是今年稅收未達標的重要原因之一。

普格列斯表示，去年由於市場欣欣向榮，投資人上繳政府的資本利得稅「異常強勁」。他說：「股票價格漲了很多、加密幣榮景，所有這些使聯邦政府的資本利得稅收入強勁成長。」

然而，股票、加密幣，以及房地產等資產的價格在過去一年走跌。普格列斯：「我認為大多數預測者都預期今年（稅收）會下降。」他表示，資本利得稅的收入比大多數專家預期的還要少，重要的是，這些稅收不足，無法確保聯邦政府能「堅持到我們希望的7月底或8月初」。

因素二：龍捲風、冬季風暴和土石流等天災

另一個可能使聯邦政府今年稅收減少的因素是：突如其來的天災。由於嚴重風暴和其他天然災害，包括田納西、阿拉巴馬州和喬治亞等多個州的縣獲准延後繳稅。 近來，由於去年底和今年年初發生的嚴重冬季風暴、洪水和土石流，國稅局將加州 居民繳稅的最後期限延長至10月16日。

穆迪分析 (Moody's Analytics) 首席經濟學家贊迪 (Mark Zandi) 表示，加州的延後繳稅可能會對聯邦政府的稅收短缺產生巨大影響。他接受CNN訪問說：「加州是美國數一數二的大州，有很多富人，這確實削弱了即將課徵的稅收。」

贊迪並表示，資本利得稅收短缺和延遲納稅對美國政府來說是一個「真正的意外」，而且可能導致聯邦政府的違約日期提前，「「當然，無法預測它，那是一場突如其來的自然災害，美國無法預料得到」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點