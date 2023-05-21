美債違約倒計時 葉倫：6月1日是最後期限

財長葉倫。路透

財長葉倫 21日在美國國家廣播公司（NBC）「與媒體有約」（Meet the Press）節目表示，6月1日將是美國提高舉債上限的「最後期限」。針對拜登 總統先前表示「可能援引從未啟用過的憲法第14條修正案繞過國會，直接提高債務上限」，葉倫則認為這項辦法可能不適用當前情況。

葉倫說：「我在上一份寫予國會的信中已指出，我們將付不出6月初到期的債款，且很可能早至6月1日就無力償還。我將持續向國會稟報最新評估狀況，但目前為止評估都沒變。所以我想，那可能就是最後期限了」。

當被問及國庫存款是否可能撐至6月15日，葉倫說：「稅收與支出之間向來充滿不確定性，因此要斷言這事十分困難，但我估計，國庫撐到6月15日的可能性極低」。

葉倫表示，若國會沒能在國庫全空而被迫違約之前，通過提高目前美債31.4兆美元上限，那麼當局在支付公務員薪水上將面臨困難的抉擇。

拜登近來積極與共和黨 人就舉債上限問題談判。拜登21日稱共和黨提出的條件「令人無法接受」，但表示願意刪減政府開支、調整稅收，換取雙方達成共識。拜登還說，他將在21日搭乘空軍一號座機、從日本廣島返美途中，與共和黨籍的眾院議長麥卡錫通話談判。

拜登在日本時曾向記者表示，他相信自己有權援引美國憲法第14條修正案、繞過國會提高債務上限。但這條憲法過去從未被援引，拜登也承認不確定是否有足夠時間使用與行動。對此，葉倫認為「考慮到該條款的不確定性以及所剩不多的時間」，憲法第14條修正案「看起來不適用於當前情況」。

憲法第14修正案第4款明訂，「對於法律批准的合眾國公共債務，包括因支付平定作亂或反叛有功人員的年金和獎金而產生的債務，其效力不得有所懷疑」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點