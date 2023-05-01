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美國領空又現神秘氣球 五角大廈：已監控一周

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美國領空又現神秘氣球 五角大廈：已監控一周

編譯徐榆涵／即時報導
軍方正在追蹤一顆飛越美國領土上空的神秘氣球，但尚不清楚它的用途以及來源 。圖為美軍2月初擊落一顆侵入美國領空的中國氣球。(路透)
軍方正在追蹤一顆飛越美國領土上空的神秘氣球，但尚不清楚它的用途以及來源 。圖為美軍2月初擊落一顆侵入美國領空的中國氣球。(路透)

NBC報導，三名官員表示，軍方正在追蹤一顆飛越美國領土上空的神秘氣球，但尚不清楚它的用途以及它屬於誰。

每日郵報報導，國防部發言人1日發聲明表示，該無人駕駛氣球於4月28日被發現漂浮在大約3.6萬英尺高空，進入夏威夷海岸附近的美國領空。

聲明指出，「氣球的所有權不明，但沒有跡象表明它是由外國或敵對行為者操縱或控制的」，稱氣球沒有直接越過美國國防關鍵基礎設施或其他政府敏感地點，也沒有對地面人員構成軍事或身體威脅，強調雖然氣球在民航使用的高度飛行，但它沒有對夏威夷上空的民航構成威脅。

根據NBC稍早報導，官員們指出，該氣球飛越夏威夷部分地區，但沒有飛越任何敏感區域。其中一位官員說，軍方自上周稍晚以來一直在追蹤這個氣球，並確定它不會對空中交通或國家安全構成威脅，同時也沒有發現其有通信訊號。

該名官員說，目前還不清楚它是氣象氣球還是其它東西。並補充說，如果氣球靠近陸地，仍然可以將其擊落。

官員們說，這個不明物體似乎沒有機動性，正在緩慢地向墨西哥方向移動。不確定氣球是否屬於中國，目前仍在努力查明氣球來源。

據報導，五角大廈已經監控此不明飛行物體，長達一周時間。官員不認為該氣球屬於中國，而五角大廈也表示不會採取軍事行動。

氣球 夏威夷 五角大廈

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