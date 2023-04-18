我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮最小入侵者 蹣跚學步娃「擠」過金屬圍籬闖草坪

中國防長盛讚普亭促進世界和平 官媒未提、推特瘋傳

美外洩國防文件曝：解放軍建立「第一支無人機部隊」

編譯張君堯／即時報導
近期大量外洩的美國國防文件中有一份美軍評估，稱「中國軍方可能很快會部署飛行速度至少是音速3倍的高空偵察無人機」，這將大大加強中國監視行動的能力。（Getty Images）
近期大量外洩的美國國防文件中有一份美軍評估，稱「中國軍方可能很快會部署飛行速度至少是音速3倍的高空偵察無人機」，這將大大加強中國監視行動的能力。（Getty Images）

近期大量外洩的美國國防文件中有一份美軍評估，稱「中國軍方可能很快會部署飛行速度至少是音速3倍的高空偵察無人機」，這將大大加強中國監視行動的能力。

華盛頓郵報報導，這份美國國家地理空間情報局（National Geospatial-Intelligence Agency）此前未曾報導過的祕密文件顯示「中國軍方正在取得技術進步，可以幫助其瞄準台灣周圍的美國軍艦和該地區的軍事基地」。

該文件以去年8月9日的衛星圖像為藍圖，並顯示2架「無偵-8無人偵察機」（WZ-8）在中國東部的一個空軍基地、距離上海內陸約350英里（約563公里）。無人機可以幫助中國收集地圖數據，並為戰略提供資訊或在未來的衝突中進行飛彈攻擊。

評估認為中國人民解放軍「幾乎可以肯定」在該基地建立了第一支無人機部隊，該基地隸屬於東部戰區司令部，是負責執行北京當局對台灣主權要求的中國軍方分支機構。

據悉，北京當局在2019年亮相無偵-8無人偵察機，當時2架烏黑的無人機在慶祝中華人民共和國成立70周年的閱兵儀式中從天安門廣場前經過，當時很少軍事分析師認為無人機可以完全投入使用。

北京 天安門 解放軍

上一則

中國防長盛讚普亭「促進世界和平」 官媒未提、推特瘋傳

延伸閱讀

中國海事局公告：解放軍20日珠江口部分海域軍演

中國海事局公告：解放軍20日珠江口部分海域軍演
解放軍黃海軍演 專家研判可能為潛射飛彈試射

解放軍黃海軍演 專家研判可能為潛射飛彈試射
無人機偷拍福建艦 中國軍事迷被判一年獲緩刑

無人機偷拍福建艦 中國軍事迷被判一年獲緩刑
解放軍又軍演？ 柯文哲：這不會改善兩岸關係

解放軍又軍演？ 柯文哲：這不會改善兩岸關係

熱門新聞

(取自推特)

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

2023-04-13 15:22
來自台灣的生物學家蔡立慧發表論文，對治療阿茲海默症取得重要的發現。(取自MIT官網)

治療阿茲海默症新法 MIT蔡立慧團隊大突破

2023-04-15 11:00
日本首相岸田文雄今天遇襲，日媒拍到的事發影片可看到一名看似漁港相關人士的男性率先壓制犯嫌。（截取自NHK影片）

岸田文雄遇襲 漁港大叔秒反應率先壓制犯嫌

2023-04-15 08:48
特薛拉在空軍國民兵官網上的照片，現年21歲。(取自空軍國民兵官網)

五角大廈洩密主嫌背景曝光 21歲國民兵愛槍枝 翻拍情報傳社群

2023-04-13 23:35
兩歲的任安妮(譯音)被母親抱在懷裡，她們母女隨著偷渡人潮， 3月23日越過格蘭德河，從墨西哥進入美國德州的佛朗頓市後，就被美國邊巡隊員拘捕。(路透)

中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

2023-04-17 00:50
華盛頓郵報記者奧瑞莫斯撰文分析，從機密國防檔案外洩案可以看出，中國若想知道美國秘密，並不必靠TikTok。(路透)

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

2023-04-17 09:19

超人氣

更多 >
美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
56歲王祖賢近況曝光 網見照片驚「怎麼變成這樣」

56歲王祖賢近況曝光 網見照片驚「怎麼變成這樣」
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？