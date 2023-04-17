中國來美偷渡客增12倍 WSJ：習第3任期展開後 憂政治迫害

兩歲的任安妮(譯音)被母親抱在懷裡，她們母女隨著偷渡人潮， 3月23日越過格蘭德河，從墨西哥進入美國德州的佛朗頓市後，就被美國邊巡隊員拘捕。(路透)

華爾街日報16日報導，中國國家主席習近平治理之下，遭受擠壓的私人企業被迫裁員，企業家則選擇遠走他鄉；習近平第三任期展開之後，某些人憂心政治迫害恐將趨於惡化。而踏上危險重重偷渡之旅，通過拉丁美洲向美墨邊境 闖關的中國移民 ，是來自於出身不同貧窮水準、正在大量外流的中國人口其中某一部分。

從2022年10月到今年2月的政府會計年度裡，美國海關及邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)幹員在美國西南邊境查緝4271名中國籍人士，人數為一年前同期的12倍。

收容所一天來了50名中國人

德州麥克艾倫市(McAllen)「格蘭德河谷天主教慈善組織」(Catholic Charities of the Rio Grande Valley)負責人諾瑪‧皮曼特爾(Norma Pimentel)說，收容所員工以前每個幾個月才會看到中國移民，「而現在，突然之間，我們看到很多從中國來的人」。她說，最近曾在一天之內出現50名中國移民，有時候一天之內收容的移民當中約有25%來自中國。

尋求庇護中國人10年增10萬人

根據聯合國難民總署統計，2022年中期，全球各地共計有11萬6868名中國籍人士尋求庇護，比2012年底習近平初掌權時的1萬5362人增加許多。華爾街日報報導，但這個統計數字並不包括持工作、觀光或其他簽證進入其他國家的中國公民，這些民眾通常擁有資產較多，教育程度較高，持工作、觀光或其他簽證前往外國的中國公民人數，過去10年內呈現成長趨勢。

巴拿馬政府公布的移民遷徙數據顯示，2023年1月至3月間，有3855中國移民穿越南美洲與中美洲之間地勢險峻的「達連隘口」(Darien Gap)，以美國為目標持續前進。相較之下，2022年一整年通過「達連隘口」的中國公民有2005人，2010年至2021年之間累計只有376名中國公民通過「達連隘口」。

穿越「達連隘口」中國人數排第四

統計顯示，今年1月至3月間從哥倫比亞跨越「達連隘口」叢林地帶到巴拿馬境內的偷渡客 裡，如果以國籍區分，中國公民人數排名第四。