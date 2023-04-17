遇巨浪、憂搶劫 中國偷渡客曝歷險「走線」實錄

越來越多中國移民以陸路方式偷渡入境。圖為兩歲小女童跟著母親3月23日抵達德州邊城，遇到邊防官員。(路透)

華爾街日報報導，數以千計的中國公民抱定決心逃離中國，踏上漫長且危險重重的偷渡 之旅，朝著美墨邊境邁進。報導指出，「走線」(#zouxian)關鍵詞去年在抖音變得熱門，某些中國移民分享如何從拉丁美洲偷渡入美的親身經歷。

報導指出，有些中國移民離鄉背井是為了尋找更好的經濟發展，有些人是為了追求政治自由，穿過中美洲的偷渡之行，一路上要跟人口走私販子、強盜打交道，置身環境惡劣的叢生。

快艇 險翻 寫好與父訣別簡訊

曾在上海擔任健身 教練的丹尼爾‧黃(Daniel Huang)，今年1月某個晚上，在哥倫比亞沿海地區冒著滔滔大浪擠在人滿為患的快艇上。當時他對於選擇從拉丁美洲偷渡入美的計畫感到後悔。巨浪讓他全身溼透，他也擔心快艇可能翻覆。他透過手機打好要給父親的訣別簡訊，萬一無法抵達巴拿馬就要把簡訊送出。快艇抵達巴拿馬之後，接下來還得有穿越叢林的艱鉅考驗。

上海健身教練 走過8國來美

華爾街日報報導，丹尼爾‧黃是中國國家主席習近平上台之後，紛紛選擇遠有他鄉的民眾之一，行經八個國家的偷渡之旅，期間可能有被捕、滅頂、遇到搶劫等風險，目的地則是美墨邊境，與數十萬走相同路徑闖關的委內瑞拉、古巴等國公民一樣。

30歲的他：家鄉看不到希望

對於決定冒險一搏，30歲的丹尼爾‧黃說，在國內已經「再也看不到希望」。他指出：「如果有更好的辦法，誰願意離開家人呢？」他說，花了將近3000美元成為有認證的健身教練，但2020年新冠疫情爆發後，許多健身房都關閉了，他失業整整兩年，去年11月在一家iPhone手機工廠找到工作，但由於參加不滿契約的抗議活動，還跟保全人員爆發肢體衝突，結果遭到開除。

指被誣陷怕再度入獄 決定出走

他說，湖北家鄉的警察打電話詢問發生了什麼事，讓他感到非常害怕，因為18歲時曾被誣陷仲介賣淫而坐牢半年。他表示，擔心恐將再度入獄，於是決定出走。

看到抖音上的「走線」視頻後，丹尼爾‧黃透過網路貸款借到1萬3000美元，在網路上付費拿到偽造的入學申請通知書，做為申請護照之用。為了取得前往土耳其的簽證，他聲稱要前往當地考察開餐廳。

1家3口 婦人：巴士顛簸難忍受

連接南美洲與中美洲之間的「達連隘口」，非常險惡。(美聯社)

連接南美洲與中美洲之間的「達連隘口」(Darien Gap)是行程中環境最惡劣的區段，但許多移民說其他行程更危險。一名31歲中國婦女與丈夫、8歲女兒同行，她在1月底受訪時說，厄瓜多、哥倫比亞顛簸路途的巴士之旅讓人無法忍受。

一名來自成都的51歲婦人本月在墨西哥蒙特雷(Monterrey)旅店裡受訪時則說，哥倫比亞內科克利(Necocli)出發的水上航行是最恐怖的。帶著17歲兒子一起闖關的婦人說，這一切都是為了讓兒子離開高壓式的中國教育體制，到美國追求更好的教育、科技及文化。

34歲斷趾男 一跛一跛通過隘口

另有一名來自湖北的34歲男子說，幾年前房子遭到拆遷時，幾根腳趾被推土機壓斷，只能一跛一跛通過「達連隘口」。一名來自北京的商人則說，因為生意糾紛而遭國營企業死亡威脅，才決定離鄉背井。