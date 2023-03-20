CNN：習近平訪俄展現影響力 挑戰美國領導世界秩序

習近平本週高調前赴俄羅斯進行國事訪問，並將會晤俄國總統普亭（Vladimir Putin），對他而言這是個及時機會，得以展現中國在世界舞台與日俱增的外交影響力，並且展現出挑戰美國所領導世界秩序的野心。路透

CNN分析指出，中國國家主席習近平 造訪俄羅斯 ，將利用最近在中東取得的外交成就，展現北京當局的影響力，並自塑為俄烏戰爭和平使者，試圖影響歐洲，挑戰美國領導的世界秩序。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，習近平本週高調前赴俄羅斯進行國事訪問，並將會晤俄國總統普亭（Vladimir Putin），對他而言這是個及時機會，得以展現中國在世界舞台與日俱增的外交影響力，並且展現出挑戰美國所領導世界秩序的野心。

但就許多西方政府看來，習近平訪俄將是非常不同的觀感─在歐洲的俄烏戰火肆虐之際，兩名長期以來形容他們是堅定朋友的獨裁者握手言歡並舉行宴會。

北京當局將此行定調為「和平之旅」，習近平將在烏克蘭 戰爭方面「發揮建設性角色促進和談」。而在幾天前，中國才取得重大外交勝利，透過斡旋促成沙烏地阿拉伯與伊朗和解，幫助這兩個世仇恢復外交關係，令外界大感意外。

但在中國17日宣布習近平訪俄行程數小時後，國際刑事法院（ICC）對普亭發出逮捕令，指控他犯下戰爭罪，因為莫斯科當局強行將烏克蘭兒童遣送出境至俄羅斯。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫（China Power Project）研究員哈特（Brian Hart）指出，習近平「希望利用此行將他自己形塑為（受人尊敬的）政治家，中國扮演能夠影響全球事件的世界大國及調停者」。

哈特表示，這場各界等待已久的會面在此時舉行並非偶然，這得以讓習近平利用北京當局最近在中東取得的外交勝利勢頭，來影響（或在表面上試圖影響）烏克蘭戰爭走向。

哈特說：「但這場戰爭將是一項艱鉅許多的任務。關鍵問題在於，習近平是否會、以及多大程度上會試圖運用他的影響力，在戰爭未來走向上影響俄羅斯的行為。我們迄今未看到習近平採取實質措施，試圖終止這場戰爭。」

根據哈特的統計，自從俄烏戰爭爆發以來，中國與烏克蘭外交高層只進行了5次磋商。相較之下，中俄官員已商談29次，包括習近平本人、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅及其他高層人士在內。

CNN指出，習近平的莫斯科之行將走在外交鋼索上，一方面試圖將中國形塑成中立的和平使者，另一方面在不致進一步與歐洲為敵的情況下，強化與俄羅斯的關係。北京當局不願進一步惹惱歐洲，以便持續說服重要貿易夥伴歐洲疏遠美國。

美國官員表示，他們將密切關注，在習近平與普亭舉行峰會期間是否會有徵兆顯示中國將提供武器給俄羅斯。

烏克蘭也正密切關注此事。烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）告訴CNN：「我們衷心希望，中國不會成為這場恐怖戰爭的共犯。」