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習近平第3任期外交 分析：穿上「和平使者」新衣

中央社台北19日電
中國國家主席習近平。(美聯社)
中國國家主席習近平。(美聯社)

習近平3連任中國國家主席後便到俄羅斯，延續中國撮合沙烏地伊朗談判的聲勢，分析稱，習近平穿上「和平使者」新衣，在外交上延續中國成為國際標準制定者的野心，首要拉攏目標是「南方國家」。

自由亞洲電台（RFA）17日報導，習近平10日在中國第14屆全國人大會議順利開啟第3任期的同一天，中國宣布沙烏地阿拉伯和伊朗特使在北京4天秘密會談後，同意復交。

報導引述長期關注中國與中東關係的以色列學者、華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）非常駐研究員陶文亞（Tuvia Gering）形容，沙烏地阿拉伯與伊朗復交是北京在國際外交領域上非比尋常的表現，以往在地區衝突調解中，中國傾向當「跟隨者」、「促進者」、而非「領導者」的角色，但這次中國不但領導，還在美國不在場下成功調解國際糾紛。

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陶文亞指出，隨著中國與歐美關係緊張以及俄烏戰爭持續，中國許多學者逐漸形成一種共識，就是中國必須增加在中東安全和政治議題上的參與程度。

他說，雖然沙烏地阿拉伯與伊朗各自有達成協議的動力，雙方對話也已在伊拉克推動的基礎上進行多年，但這次中國在完全對外保密下參與兩國談判，對中國來說是一個「低風險」的做法，並「抓住這個正確的時機跳進去。」

中國外交部17日宣布，習近平再次連任後的第一個出訪行程，是到俄羅斯進行國是訪問，並稱這次是為了「和平」而去。

陶文亞對中國穿上國際「和平使者」的新衣有所保留，認為像在中東一樣，中國其實並不想取代美國，因為中國不想把手弄髒；在這類衝突中，中國首先考量是能否像在沙烏地阿拉伯與伊朗復交一樣，付出非常低的風險並從中獲益。

報導又指出，習近平執政10年，一步步展現並落實了他的決心，就是要與美國等西方國家構建的世界秩序分庭抗禮。

2013年習近平訪俄期間首次提出「構建人類命運共同體」，表明要在當下國際秩序中，提出一個「增進人類福祉的中國方案」。

報導引述耶魯大學法學院蔡元培中國中心研究員魯道夫（Moritz Rudolf）表示，這些中國方案隨著「一帶一路倡議」、「全球發展倡議」、「全球安全倡議」、再到今年「兩會」後中國提出「全球文明倡議」，目的都是幫助中國達成改變現有國際秩序的長期目標。

魯道夫說，中國試圖成為全球行動者和標準制定者，隨著習近平確定了他的地位，而美國逐漸進入總統選舉季節，在未來2年中國會更加積極與其他國家互動，特別是「全球南方」（Global South） 國家。

「全球南方」涵蓋亞洲、非洲、拉美、加勒比海與太平洋島國等，包含中國在內的78個國家，這詞正取代冷戰時「第三世界」的概念，也象徵對「北方」主導的多邊秩序力量的抵抗。

魯道夫表示，中國正試圖運用法律來塑造全球秩序，這才是中國真正的戰略目標，一旦中國成為全球參與者，其法律體系也將擴展，可以從根本改變世界運行方式。

「然後在某個時候，你一覺醒來會意識到全球秩序已經改變了。規則變得更像中國的規則，全球秩序也變得更像中國的秩序」，魯道夫說。

習近平 伊朗 沙烏地阿拉伯

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