習近平自行其是 拜登癡心挽不回

白宮國安顧問蘇利文最近表示拜登 總統計畫與習近平 主席通電話，時間未定，要談什麼也不清楚，可是中國很快就潑了冷水，顯示雖然國際緊張，中方非但不理美國，更以和平使者身分，展開外交攻勢，拜登國安外交團隊必須調整步伐，否則恐將每戰皆輸。

北京 已正式宣布國家主席習近平20日將訪問俄羅斯，加強雙方合作，各方都關切習近平是否會軍援俄羅斯，還是在隨後習與澤倫斯基的視訊中，傳達與普亭會談內容，替戰事降溫。

習此行必然會交出成績單，做為第三任的啼聲初試，把2月提出的「全球安全倡議概念文件」，著手實施，而烏俄戰爭上所體現的就是「和平解決烏克蘭問題的十二點建議」。

如果不以地緣政治勢力消長與意識形態鬥爭角度來看，歐陸百年罕見的戰爭僵局，要由中國來打破，不失為歷史首例，更令世人警惕的是，中國等於直接挑戰美國主導的現有國際秩序。

近例在中東事務上，北京扮演和事佬，撮合波斯灣宿敵沙烏地與伊朗復交，前國務卿季辛吉認為「中東戰略之局因此發生顯著變化」，沙烏地顯然學會利用美中矛盾取利，一如當年季辛吉利用中俄矛盾謀取美國利益，這證明中東不再是美國說了算，中國有能力也有信用，與美國分庭抗禮。但就事論事，北京懂得利用國際矛盾，等到拜登徹底讓沙烏地失去信心，北京就進場。 季辛吉比喻，有如華盛頓多年來辛苦，披荊斬棘，開山築路，最後由北京來剪綵。

如今中國調停模式再推在烏俄戰事上，經過一年激戰，各方都顯露疲態，在找台階下。習近平推出十二點和平方案，乍看不切實際，但再耗下去，北京方案就可能成為談判指南。習近平親自出馬，訪莫斯科，再與澤倫斯基通話，公開與私下傳遞普亭條件，製造止戰條件，甚至充當擔保人，拜登反成事後知情的局外人。

實際上北京已完全不管拜登政府，逕自展開工作，與美方打不打招呼，都不重要。北京外交部回應拜習通話稱，中美之間「保持著必要溝通」，中方認為，溝通的價值和意義在於增進理解、管控分歧，不能為溝通而溝通。又說，「美方應當拿出誠意，與中方相向而行，以實際行動推動中美關係重返正軌。」

習近平第三任確立之際，以國家主席身分首次公開挑明「美國」是中國的對手，中國新外長秦剛以「扣錯第一顆鈕扣說」，公開指責美國「對中國的認知和定位出現了嚴重偏差，把中國當成最主要對手和最大地緣政治挑戰」。

這些說法顯示，中方從一開始存有希望與喊話，一廂情願盼拜登能從川普之路重回正軌，如今已完全失去信心，重新調整對外政策，重塑新局。

可是面對北京整裝再發，拜登團隊卻毫無應對之道，完全不敢挑戰北京與莫斯科。最近中國氣球入侵美國領空事件，與美軍無人機在黑海上空被霸凌墜海事件，美國完全退縮，除口頭言辭抗議外，沒有任何行動。對於前者，拜登一再公開說與「中國是競爭，不是衝突」，氣球入侵是小事；無人機遭撞墜海，美方公布撞機畫面，一付「錯不在我，有圖為證」的息事寧人心態。

這所顯示美方的退縮應對，已經在美國內部引發質疑批評。拜登政府上任兩年後，在前任川普基礎上推動圍堵脫鉤中國的方案，都非能立可見效，例如晶片廠建成啟動至少三年，剛宣布的美英澳合作AUKUS方案要到2040年代首艘核潛艦才能下水等等，可見美方與盟國確有長遠的籌劃，但缺乏近程可收立效之策，面對北京外交布局，蘇利文等國安官員除了表示「樂見」中國出面之外，美方已無話可說。

外界還質疑，美國對中政策的延續性，目前打造印太架構的白宮團隊，包括布林肯、蘇利文、坎伯等人，一旦拜登不連任，2024總統易人或易黨，印太架構能否繼續深化，讓盟國擔心不已，也令中方看穿美方人事不穩與政策不定。

拜登深信領袖間私人友情是外交重要工具，但這完全不管用，歐巴馬以為他與習近平關係良好，兩人漫步夜話，但沒有阻止習近平在南海建造島礁，擴張南海軍力計畫；川普上任首邀習近平到海湖莊園，不時自稱與「習主席關係良好」，但仍難避免美中碰撞。如今，拜登還若以為打電話可以遏制習近平重塑國際新秩序的雄心大業，他太異想天開了。