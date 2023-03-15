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美俄防長為撞機事件通話 重申無意軍事衝突

記者張文馨／華盛頓即時報導
國防部長奧斯丁（左）與參謀首長聯席會議主席密利（右）15日舉行記者會，主動談到撞機事件。路透
國防部長奧斯丁（左）與參謀首長聯席會議主席密利（右）15日舉行記者會，主動談到撞機事件。路透

美俄軍機14日擦撞導致美無人機墜入黑海，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）15日與俄國國防部長蕭伊古（Sergey Shoygu）通話，表明美國將持續在國際法允許之處飛行和執行任務，俄羅斯軍方必須以安全和專業的方式行動。

奧斯丁與參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）15日舉行記者會，主動談到撞機事件。

外交系統14日已對話，奧斯丁與蕭伊古15日通話，密利說，已約好和俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）對話。

奧斯丁說，「對於升高局勢的可能性，我們都非常嚴肅看待，因此我看重維持溝通管道的重要性，保持對話和交流有助於預防未來的誤判。」

奧斯丁說，美俄在全球各地的軍事行動頻仍，很常近距離遭遇，因此美國嘗試建立降低衝突的管道，確保兩軍不會擦撞或碰撞，過去未曾發生過類似事件。

不過，奧斯丁說，俄羅斯軍機的挑釁行動不只一次，14日的行為就是一例。

撞機事件是否為俄羅斯有意為之？密利表示，目前還無法下定論，但美國有這次撞機的錄影證據，正在分析。

國務卿布林肯（Antony Blinken）15日表示，兩軍撞機事件正在調查中，很確定的是，這是一次魯莽且不安全的行動。

這是俄烏戰爭1年多以來，美俄首度發生直接衝突，密利表示，美國不想要跟俄羅斯發生軍事衝突，目前必須弄清楚來龍去脈再討論下一步。

此外，密利提到，無人機殘骸沉入4000、5000呎甚至更深的水下，加上無人機可能碎裂，估計找不到多少殘骸；美國在墜機時已採取應變步驟，研判無人機已無情報價值，他說，無論是誰，蒐集殘骸都非常困難。

密利說，美國在黑海沒有海軍軍艦但有盟友，若要打撈可與盟友討論；五角大廈會評估行動方案，送交部長和總統決定。

五角大廈表示，一架由羅馬尼亞起飛的美軍MQ-9死神（Reaper）無人偵察機，在國際空域執行例行偵察任務，兩架俄羅斯蘇愷-27戰機升空攔截，伴飛30分鐘；其中一架俄機飛到無人機上方對其傾倒燃料後飛離，接著第二架俄機打算如法炮製卻發生擦撞，導致無人機受損，最終美軍選擇讓無人機墜入黑海。

密利 奧斯丁 俄羅斯

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