「準備調降信評」 穆迪上周一通電話 點燃SVB倒閉引信

矽谷銀行10日傳出倒閉並被聯邦存款保險公司(FDIC)接管後，一些在該行存有巨款的初創公司創辦人紛紛前往該行在加州聖塔克拉拉總部討說法。(Getty Images)

知情人士透露，專注於貸款給初創企業的矽谷銀行(Silicon Valley Bank，SVB )倒閉，始於上周，穆迪投資 者服務公司打給SVB母公司「矽谷銀行金融集團」(SVB Financial Group)的一通電話；該通電話的重點是：穆迪評級公司準備在本周下調SVB信用評級。

路透報導了SVB未能對降級前景做出妥善回應的內幕，並指這場2008年金融危機以來最大的銀行倒閉事件，凸顯人們對金融機構的信心潰散，速度快得驚人。

消息人士指稱，穆迪是在SVB存放資金的債券價值因利率上升而下跌後，打了那通電話。SVB迅速採取行動，希望減輕評級調降打擊。

SVB執行長執行長貝克(Greg Becker)與團隊擔心，評級下調會削弱投資者和客戶對SVB財務狀況的信心，於是致電高盛集團(Goldman Sachs Group)銀行家尋求建議，並飛往紐約與穆迪等評級公司會面。

SVB隨後在周末制定了提高所持股票 價值的計畫，打算出售逾200億元低收益債券，再投資到回報更高的資產。消息人士稱，此交易將產生虧損，但如果SVB能透過出售股票填補資金缺口，就能避免多次降級。結果計畫適得其反。

消息人士稱，SVB與私募股權公司General Atlantic達成協議，後者同意購買SVB出售的22億5000萬元股票的其中5億元股票，但另一投資方表示無法依SVB的時間表達成協議。

8日SVB以18億元損失出售了債券投資組合。穆迪將該銀行評級下調了一個等級。理想情況下，這場股票交易應在9日開市前完成，以免因SVB股價下跌而危及出售；但情況事與願違。

SVB股價因出售股票消息而暴跌，9日收盤下跌60%至106.04元。隨後有消息傳出，風險投資公司建議初創公司將資金從SVB撤出，避免銀行擠兌；投資者紛紛離場，存戶擠兌出現，SVB股價崩潰。

加州銀行業監管機構10日介入關閉SVB，並要求聯邦存款保險公司(Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC)接管，整頓債權。