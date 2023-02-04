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美擊落中國偵察氣球 AIM-9X飛彈厲害在哪？

記者洪哲政／台北即時報導
台部署在空軍嘉義聯隊的AIM-9X飛彈。(本報資料照片)
台部署在空軍嘉義聯隊的AIM-9X飛彈。(本報資料照片)

美軍以新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈擊落在美國本土上空徘徊的中國間諜偵測氣球，台灣空軍也已採購這型飛彈，去年已在嘉義聯隊曝光，今年進一步採購100枚。這型飛彈搭配頭盔瞄準系統（JHMCS），可配合飛行員目光進行偏軸射擊，推測也因這種性能，被用作擊落偵航跡不定的監測氣球之用。

AIM-9X飛彈射程達到26公里、飛行速度達2.5馬赫，能增加空戰瞄準時的可鎖定空域，並具備離軸發射攻擊等能力。戰機一般發射短程空對空飛彈攻擊目標時，必須以戰術動作維持敵機在正前方某個角度內才能啟動攻擊，但具備「離軸」發射攻擊能力AIM-9X則不必，即使敵機在側邊，也一樣能發射攻擊。

先前各代響尾蛇飛彈的外型最大差異，是彈鼻與前翼的形狀。最新一代的AIM-9X，不只性能大幅提升，外型也與前輩有很大不同。

AIM-9X改用新式的影像紅外線尋標器，目標不再是單純的「熱點」，而能出現熱影像。如此一來對方即使發射火焰彈等溫度更高的熱源，飛彈也不容易被騙。

AIM-9X的尋標器的搜索範圍，擴大到左右各90度，而且具備「發射後鎖定」功能，不像傳統的響尾蛇，必須尋標器先抓住目標，才能發射。飛行員使用具備具備頭盔瞄準系統（JHMCS）性能的新款頭盔，只要眼睛看到目標並加以鎖定，即使目標範圍在本機的後側，超過飛彈尋標頭的搜索範圍，也可以直接發射。飛彈依據頭盔瞄準系統提供的方位資訊，直接轉飛向目標，同時進行鎖定。推測是這種性能，讓美軍用作擊落航跡飄忽的監測氣球之用。只是此型飛彈價格昂貴，與氣球成本不對等。

台部署在空軍嘉義聯隊的頭盔瞄準系統（JHMCS）性能的新款頭盔。(記者洪哲政／攝...
台部署在空軍嘉義聯隊的頭盔瞄準系統（JHMCS）性能的新款頭盔。(記者洪哲政／攝影)

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