中國氣球突破美國領空 觸發拜登的「史普尼克」時刻

空軍戰鬥機於2月4日擊落疑似中國間諜氣球之後，拜登總統抵達馬里蘭州的黑格斯敦地區機場後向媒體發表講話。（美聯社）

1957年，蘇聯發射人類第一顆人造衛星「史普尼克」(Sputnik)進入運行軌道，導致美國因此遭到窺視，當時艾森豪政府被輿論罵翻，直指政府放任美國技術發展落後蘇聯，艾森豪後來為軍方加強投資，也擴大科學、技術、工程及數學(STEM)四項領域教育以及語言培養，目標在於超越蘇聯。

中國偵察氣球 為拜登 政府帶來了另一個「史普尼克時刻」，美國民眾警覺到北京 威脅的真實，拜登則要拿出改善對策。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，中國偵察氣球事件讓美國人民警覺到，自己家園的安全防衛其實很脆弱。二戰期間，日本發放數以千計帶有爆裂物的氣球，目標在於殺害美國人、摧毀美國設施。許多氣球後來掉落太平洋，其他氣球則沒有引爆而散落北美各地，但一顆氣球確實在1945年造成七名正在野餐的俄勒岡州民眾死亡。

以歷史為借鏡，或許可以了解中國想要傳達的基本訊息就是，美國領空是可以突破的，美國也曝露於遭受攻擊的威脅之下。

報導指出，中國2021年完成極音速飛行器與部分軌道轟炸系統(FOBS)組合的測試，如果中國對美國發動極音速或部分軌道轟炸系統核子攻擊，美國可能沒有足夠的因應能力，一方面因為極音速速度過快，另一方面則是部分軌道轟炸系統攻擊航向可能來自南方。中國對拜登政府及美國人民表達強而有力的訊息是：「我們有能力轟炸你們的家園。」

報導分析，拜登總統決定不將氣球擊落的決策，可能被中國解讀為軟弱的象徵。中國對於擊落進入領空或水域的飛行器或無人機，向來毫不手軟。

氣球涉及的「政治作戰」(political warfare)環節則影響深遠，因此拜登政府除了擊落氣球、從殘骸搜集情資之外，還要展現清楚訊息：「中國不能侵犯美國領空」。