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疑似中國間諜氣球飄過美國上空 布林肯訪華延期

「間諜氣球」美國製造？胡錫進慘遭中國外交部打臉

大陸新聞中心／即時報導
中國無人飛艇闖入美國領空，為中美關係再掀風波。Getty Images
中國無人飛艇闖入美國領空，為中美關係再掀風波。Getty Images

在國防部聲稱，發現中國「間諜氣球」飛越美國西部上空後，環球時報前總編輯胡錫進3日下午隨即發文反控稱，美國「製造『中國間諜氣球』離奇故事，這是典型的美式流氓做法」。不料，中國外交部晚間就證實，美方指控的這個「間諜氣球」還真的是中國的。

胡錫進3日下午近3時在個人微信公眾號發文稱，美國時間周四，一個「疑似中國監視氣球已經在美國上空飛行數日」的消息突然在美國傳開。美官方上來就指控這個氣球「疑似中國的監視氣球」。雖然五角大廈沒說這是「間諜氣球」，並且認為它不會對地面構成軍事或人身威脅，但是媒體都直接給它貼上了「中國間諜氣球」的標籤。

文章表示，據分析，此類氣球通常在2萬4,000公尺至3萬7,000公尺的高度飛行，普通戰鬥機飛不了這麼高，只有U2等間諜飛機能夠達到這樣的高度。也就是說，美方只能遠距離觀察這個氣球，尚不掌握它的核心數據。「這種情況下製造『中國間諜氣球』的宣傳，這是很流氓的做法」。

胡錫進指出，，中國有目的地釋放偵察氣球前往美國，這既難實際操作，也在衛星時代顯得有些荒唐。「總之這是一個很離奇的故事，但它迅速在美國走熱，這個來歷和工作目的尚無法確定的氣球已經成了美國政治勢力煽動反華仇華情緒的一個活標靶」。

文章還說，「老胡個人估計，這個氣球最大可能是一個氣象氣球，說不準是從哪個國家升空後意外實現了超出預期的存活，飄到了美國上空。拿它來勾起人們對冷戰時期間諜戰的回憶，幫著進行敵視中國的輿論動員，這很low。」

不過，胡錫進長篇大論反駁美方指控，3日晚間就被中國外交部打臉。

中國外交部官網21時35分發布「外交部發言人就中國無人飛艇因不可抗力誤入美國領空答記者問」稱，「該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。」

慘遭打臉後，胡錫進也趕緊在個人微博發文表示，「是中國的又如何？這個回應堂堂正正。西風不講政治，飛艇又非無人機，被颳到哪都不奇怪。中國用不著靠氣球搜集美國的情報，美國人還是好好防中國的偵察衛星吧，它們已經像美國的一樣厲害。」

不過，這篇留言很快就引發部分中國網友訕笑，紛紛留言稱：「老胡轉變得真快啊！」「 我都笑出聲了」「美國飛艇到我國上空要不要擊落？請老胡指示」「假如是美國的無人飛艇飛到中國，老胡現在應該已經連發10條微博激情開罵了吧？」

胡錫進3日下午發文指中國間諜氣球是美國製造的「離奇故事」，晚間就遭中國外交部打臉...
胡錫進3日下午發文指中國間諜氣球是美國製造的「離奇故事」，晚間就遭中國外交部打臉。（截圖自胡錫進微信公眾號）

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中國認了氣球 美：不可接受…布林肯訪華延期

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