今年三月，我們六年級的同學參加了學校的戶外教育營，這是一次難忘的經歷，也是學校給我們畢業班的一個畢業禮物。 我們是坐校巴去的，在車上，我們一起唱歌、一起玩、一起看電影，老師還把好吃的糖果分給我們吃。大約十點多，我們終於來到了戶外教育營，望眼看去，營地披著茫茫的白雪格外美麗，聽說看到白雪是會很幸運的，所以我超級興奮！ 營地的輔導員講解了營地的規則和注意事項。營地很大，我和我的朋友Vivian、Yifei、Aria，和十個其他班的女孩分到同一個房間。我們的午餐是在營地裡吃的，營地的餐廳高級又漂亮，還有各種各樣的食物。可能是我肚子餓了，我覺得都很好吃！ 午飯後，我和朋友們迫不及待地去雪地裡玩，我們在寬闊的雪地裡追逐玩耍，腳踩在雪地上，發出咯吱咯吱的聲音，這種感覺又特別又有趣，開心極了！然後我們開始滾雪球，把小小的雪球愈滾愈大，還一起堆了一個大雪人。我們給雪人做了眼睛，鼻子和嘴巴，這樣雪人看起來可愛多了。 後來我們去爬了山，看到白雪覆蓋的岩石和白白的山峰，真是太漂亮了！我特別喜歡雪，因為雪讓一切看起來潔白、寧靜，使人心情愉悅，世界也變得簡單起來。晚上，營地的輔導員還教我們一起跳舞和活動分享。第一天的戶外教育營在歡快的音樂和同學們的笑聲中結束了。 第二天，我因為有些受涼，覺得頭和喉嚨都很疼，即使早餐的雞蛋、炸薯餅、燻肉和鳳梨都是我愛吃的，但是我沒有吃太多。吃完早餐後，我們又去爬山了，我爬得很興奮，也忘記了頭和喉嚨疼痛。下山後，營地的輔導員教我們射箭，接著我們又去看了一個動物展示區，那裡有很多爬行動物，比如鬃獅蜥、蟒蛇、陸龜等等，牠們的身體都是涼涼的，摸起來的感覺很奇怪啊！回來的時候我的頭又疼了，幸運的是我終於可以坐下來休息了。在戶外教育營，我鍛鍊了自己，爬了好幾座山，在雪地裡和朋友們玩，認識好多新朋友，學到爬行動物的新知識，還學會堆雪人、爬雪山、射箭、跳舞等。雖然現在我已經回到家裡了，但是我還是很想念戶外教育營的那幾天！