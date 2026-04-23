拉斯維加斯和死亡谷之旅

去年寒假，我們全家開車去了拉斯維加斯。在那以前有八到九年沒有去了，所以我幾乎什麽都不記得了。六個小時的車程感覺一下子就過了，我們到達媽媽在感恩節折扣時訂的百樂宮酒店。我和姊姊非常興奮，因為那是我們第一次住這麽豪華的酒店。把行李擺好了後，我們去了旁邊大都會酒店吃晚餐，拍了許多日落的照片，背景是巴黎酒店的艾菲爾鐵塔。晚上我們看了一場喜劇魔術表演。

隔天早上，我們去了酒店的餐廳。自助早餐有很多食物，西餐、日本料理、中餐，和數不盡的甜品。吃飽了以後，我們走去不遠的威尼斯人酒店，裡面風格非常特殊，我和姊姊照了許多相片。當天下午，我們去看了一場讀心術表演。表演中，我凑巧接住了球，也就上了台，魔術師讓我和其他幾位觀衆各自選擇不一樣的東西。我需要想任何一張撲克牌，然後把我想的撲克牌寫下來，放到一個信封裡。魔術師一個個地猜對了我們每個人想的東西，有時間、單詞和我的撲克牌。看完了以後，我非常佩服那位魔術師。

到了晚上，我們快速地參觀了拉斯維加斯大道上的凱薩宮酒店和紐約紐約酒店，最後一邊吃晚餐一邊看騎馬表演。

第三天早上，我們出發去死亡谷，在路上休息吃飯時還巧遇姊姊的高中同學。雖然不太熟，但大家彼此認識，以為就此告別了，沒想到幾個小時後在死亡谷的第一個風景區又巧遇了他們。那天最令我難忘的風景是但丁觀景點。我們算好了時間在夕陽下之前到達那裡，那個觀景點非常高，當太陽緩緩下山時，夕陽照在惡水盆地上，美不勝收。

最後一天，我們看到了許多不同的景象。第一個是最有名的惡水盆地，地完全被曬乾，只剩下滿地的鹽。另一個景點是藝術家調色板，看到了一座座彩色的山，顔色是從許多不同的礦石顯現出來的。最後一站是麥斯奎特平原沙丘，那是我第一次走在沙丘上，我覺得沙子比平常看到的沙更細更柔軟。

雖然小時候去過拉斯維加斯，但是現在長大了，喜歡遊玩的興趣也很不一樣，印象更深刻。那個禮拜我們一家人難得地聚在一起，享受天倫之樂。