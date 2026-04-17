中國料理的種類太多了，我喜歡的品項也非常多，有冰糖葫蘆、粉蒸肉、烤串、火鍋、包子、抄手、蛋炒飯等等。但是，我最喜歡的是餃子 。在中國，人們會在過年和其他與家人團聚的時候吃餃子。在美國，我和家人也一樣，在家庭聚會時會一起包餃子，那是一件很開心的事情。

媽媽在中國長大，我在美國長大，我很小就開始和媽媽一起包餃子。記得八歲那年，我和美國的爺爺奶奶、表哥表姊一起包了餃子，慶祝聖誕節 和新年。不過，我們做的餃子不像普通的餃子，是我家獨特的餃子。

通常餃子的餡料有白菜豬肉、牛肉胡蘿蔔、韭菜雞蛋 、羊肉大蔥等。而我家的卻不一樣，為了我的美國家人們，我們發明了馬鈴薯泥臘肉餡，還有香蕉泥餡。

除了餃子內餡特別以外，我們做餃子皮的方法也不一樣。通常人們做餃子皮會把麵團揉成長條，再分成大小均勻的麵劑子，然後再把麵劑子 成邊上薄、中間厚的圓形餃子皮。我們則首先把麵團 成一塊很大的麵皮，接著用圓口杯子倒扣在麵皮上，用手用力按杯子，就扣出一張張圓形的餃子皮了，是不是又簡單又有趣呢？

有了餃子皮和餃子餡，接下來就是包餃子了。我們包餃子的方法也不一樣，我們不會用手捏餃子，我們用叉子把餃子皮壓緊，這樣也能包出一個個漂亮的餃子。

雖然我們的餃子餡很特別，做餃子皮和包餃子的方法也不一樣，但是我們加熱餃子的方法和傳統的方法一樣：我們把臘肉餃子用水煮成水餃，把香蕉餃子用油煎成煎餃。當這些不一樣的餃子端上桌時，全家人都對我們做的餃子讚不絕口，一百多個餃子被大家一掃而光。

我很喜歡包餃子、吃餃子，更喜歡和家人們一起包出美味可口又特別的餃子。