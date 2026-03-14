春天來了，大地慢慢從寒冷中醒來，空氣裡充滿了溫柔的聲音。清晨，小鳥站在樹枝上嘰嘰喳喳地唱歌，好像在告訴大家新的一天開始了。

微風輕輕吹過樹林，樹葉發出沙沙的聲音。小溪的冰融化了，流水發出嘩啦嘩啦的響聲，像在唱一首快樂的歌。田野裡，青蛙呱呱地叫，夜晚聽得更清楚。春雨常常悄悄落下，雨點滴答滴答打在窗戶上，像輕輕敲鼓。花園裡，蜜蜂嗡嗡地飛來飛去，忙著採花蜜。遠處孩子們在草地上玩耍，笑聲在空氣中迴盪，偶爾還能聽到風箏在天空中飛動時發出的輕響。

春天的聲音不像冬天那樣安靜，也不像夏天那樣熱鬧，它溫暖而柔和。這些聲音合在一起，就像一首自然的音樂，讓人感到輕鬆和快樂。只要靜靜站著，閉上眼睛，用心去聽，就會發現春天在說話，帶來新生命和新希望。

林紫玥（紐約，人力中心中文學校）

春天來了，外面變得熱鬧。春天的聲音很輕也很美，早上起床時，會聽到樹上的小鳥在唱歌，聲音清脆又快樂。春風吹過，樹葉發出沙沙的聲音。有時候，天氣會下小雨，輕輕落在地上，人們聽到下雨的聲音就會覺得很舒服和寧靜。

春天裡，連花開也好像有聲音，那是一種安靜又溫柔的聲音。在公園，我會聽到小孩子跑來跑去、笑得很大聲，我也會聽見坐在椅子的人聊天的聲音。也有些人在路上跑步或騎自行車，狗狗在遠處汪汪叫，和別的狗一起玩。

春天的聲音讓人感到開心、平靜和希望。我喜歡春天的聲音，因為它讓我覺得特別平靜，再加上小花發芽和綠樹