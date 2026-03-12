「為什麼？你為什麼要離開泰國？我以為你愛你的家鄉，你也有一份穩定的工作和收入。」年幼的媽媽這樣問她的父親。外公看著她，語氣堅定地說：「去美國，會有更好的生活，這對我們全家都有幫助。」那時的媽媽並不知道，這個決定將深刻改變她的一生，也改變整個家庭的未來。

外公在泰國一家工程公司擔任總工程師，生活原本安定。然而，有一天他在報紙上看到關于越南戰爭的報導，儘管政府一再表示無需擔心，外公仍然為家人的安全感到不安。不久後，已在美國定居的姑婆勸他移民 ，認為美國更安全。那時外公已經成家，這個決定對他來說是一場艱難的抉擇，經過反覆思量，他最終決定帶著家人移民美國。兩年後，移民申請獲批，外公外婆開始變賣房屋和車輛，為新生活做準備。

外公帶著媽媽和舅舅抵達新澤西州時，正值十二月。刺骨的寒冬讓從熱帶來的他們極不適應，生活的壓力也隨之而來。半年後，外公終於在芝加哥 找到工程師的工作，一家人隨之搬遷。新生活逐漸展開，但芝加哥漫長而嚴寒的冬天成為最大的考驗。每到下雪季節，外公都要清理車道。有一年暴風雪過後，屋頂積雪嚴重，他擔心房屋安全，便爬上屋頂鏟雪。這樣的日子，他們一共堅持了四年，每一年都顯得格外漫長。

後來，外公向公司申請調往美國南方，於是全家搬到休士頓。這裡的氣候雖然炎熱潮濕，卻比芝加哥宜居許多。

一家人逐漸適應了新環境，外公也被升任為總工程師，不僅負責當地工程，還經常前往其他國家協助開設分公司。

一九九七年至一九九九年間，他被派往新加坡 工作，全家也因此短暫回到亞洲生活。媽媽和舅舅則在休士頓完成了中學和大學的學業。

二零零六年，外公正式退休，在休士頓生活了三十二年。

正是因為外公外婆當年的移民決定，媽媽和舅舅得以接受良好的教育，擁有穩定的生活。後來，媽媽成家立業，我也在美國出生和成長。回望這段移民歷程，我心中充滿感恩。感恩外公在動盪與未知中所作出的選擇，也感恩他在移民路上為家庭默默承擔的一切。