我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

劉美賢談谷愛凌爭議：運動最重要的是熱愛競技

美國文化大熔爐

彭浩鈞（加州）
聽新聞
test
0:00 /0:00

大家都知道，美國的人口包括很多來自不同國家的移民，可以說是文化大熔爐。我最近採訪了五個在美國的跨國家庭，這些家庭的生活方式都很不同。

被採訪的人有著很不同的背景，有一些父母是在歐洲出生的，有些家庭成員是從亞洲來的。每個被採訪的家庭都會慶祝美國的節日和別的國家的節日，像是春節、光明節、中秋節等等。有一個受訪者還說他很開心身在跨國家庭，因為他聖誕節可以拿到禮物，光明節也會拿到禮物。透過度過傳統節日，移民者原來的國家傳統得以流傳下去。

有一個受訪者告訴我一個他爸爸從越南逃走的故事。當他爸爸一歲時，越南發生了很大的戰爭，曾祖父就帶他爸爸坐了一艘很小的漁船從越南到日本。據說這艘漁船上面有好幾十個人，可是船上沒有足夠的食物給大家吃，於是曾祖父都把自己的食物給自己的兒子吃。

另外一個發現是，多民族的家庭都會在家裡做他們民族的傳統美食。例如，我採訪的越南裔日本家庭說，他們家會吃越南苦瓜菜餚，也會吃媽媽的西班牙美食。受訪者說，住在一個跨國家庭裡讓他體驗很多不同的外國美味，透過飲食文化，讓更多美國人認識各國文化。

每個受訪者的家庭都會回國旅行。比如，有位受訪者的家庭是華裔日本人，所以他們會回日本和中國去看親戚，也因此促進中西文化的交流。

採訪這些跨國家庭後，我發現成長在一個多民族的家庭裡，你會接觸到許多不同的文化和傳統。美國跨國家庭的生活習慣也都不一樣，有些喜歡一起看電影，有些喜歡品嘗美食，有些喜歡到有歷史文化的地方旅遊，每個跨國家庭都很有自己的特色。

世報陪您半世紀

越南 日本

上一則

「躺著」也能唱歌劇 女高音娜汀席雅拉首度抵台獻「茶花女」詠嘆調

延伸閱讀

中博華人協會與賽珍珠國際聯合主辦馬年新年慶典

中博華人協會與賽珍珠國際聯合主辦馬年新年慶典
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
樹挪死 人挪活

樹挪死 人挪活
60年一見火馬年 2生肖要謹慎行事

60年一見火馬年 2生肖要謹慎行事

熱門新聞

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00
（圖／葉懿瑩）

豆腐與豆瓣醬

2026-03-07 01:00

憶初抵美國

2026-03-03 01:00

土耳其的騙子

2026-03-03 01:00
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

街頭那碗牛肉麵

2026-03-04 01:00

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言
劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休