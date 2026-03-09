大家都知道，美國的人口包括很多來自不同國家的移民，可以說是文化大熔爐。我最近採訪了五個在美國的跨國家庭，這些家庭的生活方式都很不同。

被採訪的人有著很不同的背景，有一些父母是在歐洲出生的，有些家庭成員是從亞洲來的。每個被採訪的家庭都會慶祝美國的節日和別的國家的節日，像是春節、光明節、中秋節等等。有一個受訪者還說他很開心身在跨國家庭，因為他聖誕節可以拿到禮物，光明節也會拿到禮物。透過度過傳統節日，移民者原來的國家傳統得以流傳下去。

有一個受訪者告訴我一個他爸爸從越南 逃走的故事。當他爸爸一歲時，越南發生了很大的戰爭，曾祖父就帶他爸爸坐了一艘很小的漁船從越南到日本 。據說這艘漁船上面有好幾十個人，可是船上沒有足夠的食物給大家吃，於是曾祖父都把自己的食物給自己的兒子吃。

另外一個發現是，多民族的家庭都會在家裡做他們民族的傳統美食。例如，我採訪的越南裔日本家庭說，他們家會吃越南苦瓜菜餚，也會吃媽媽的西班牙美食。受訪者說，住在一個跨國家庭裡讓他體驗很多不同的外國美味，透過飲食文化，讓更多美國人認識各國文化。

每個受訪者的家庭都會回國旅行。比如，有位受訪者的家庭是華裔日本人，所以他們會回日本和中國去看親戚，也因此促進中西文化的交流。

採訪這些跨國家庭後，我發現成長在一個多民族的家庭裡，你會接觸到許多不同的文化和傳統。美國跨國家庭的生活習慣也都不一樣，有些喜歡一起看電影，有些喜歡品嘗美食，有些喜歡到有歷史文化的地方旅遊，每個跨國家庭都很有自己的特色。