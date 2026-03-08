從小我就很沒自信，害怕會失敗。雖然媽媽總是在一旁鼓勵我勇於嘗試，不要害怕，但我一直都沒有克服。

學游泳就是一個例子。我從小就對水有點恐懼，在水裡總是覺得不安全，因為失去控制而感到緊張。

每年夏天，媽媽都帶我去學習游泳，可是我一直都學不會。我害怕被嗆到水，也害怕會沉到水底下，每次上游泳課我都很緊張。到後來我開始懷疑自己，認為我永遠都學不會游泳。

今年暑假我又開始上游泳課了，但這次我下定決心，告訴自己一定要學會游泳。這次我盡量適應在水裡的環境，也盡力去克服心理的恐懼。

在一個月的時間裡，我不但掌握了游泳的技術，還學會了許多種游泳方式，比如自由式、蛙式、仰游和蝶式，我甚至學會了如何跳水。

曾經是我最害怕的事情，如今卻變成了我的嗜好。

從學游泳的過程中，我了解到，只要我們願意做，多難的事都可以被克服，進而實現我們的目標。

同樣的事也發生在去年。我想進入學校的田徑隊，因為我喜歡也擅長跑步，但我卻懷疑自己，覺得自己不夠好，後來就沒有去參加選拔。第二年春天，田徑隊又進行了一次選拔，媽媽給了我很多鼓勵，說服我去參加。

這次我嘗試了選拔，出乎意料的是，我考進了田徑隊，而且我每次比賽的成績都很好。

這些故事給了我一個啟示：我不該懷疑自己，不去嘗試就不會知道結果。

自我懷疑是自己最大的敵人，但只要有了足夠的意志力，就可以戰勝它。