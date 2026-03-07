我最崇拜的人是我的姊姊，她不僅是我最愛的親人，還是我的榜樣和最好的朋友。

從小起，姊姊都是我學習的榜樣。她勤奮上進，致力于實現目標，無論是在學業或是在職業生涯中，她都向我展示了頑強的毅力和無私奉獻的價值，她在巨大壓力下保持冷靜並直面挑戰的能力令我深感欽佩。

小時候，因為父母忙於工作，所以在家照顧我的人是姊姊。她為我做飯、陪我玩耍，我們彼此親近，留下了很多美好回憶。在我沮喪時，她安慰、開導我；在我生病時，她細心照顧我；在我犯錯時，她耐心教育我。她還輔導我做作業，教導我做一個樂觀、善良和上進的人。

現在我長大了，變得成熟穩重，更讓我感謝姊姊。小時候姊姊帶我出去玩，現在我主動帶她去一些好地方遊玩，並與她分擔家務。姊姊對我的成長影響很大，有她一直以來的陪伴和言傳身教下，我才能成為更好的自己。

我的姊姊是我最崇拜的人，她是我的良師益友。

馮俊翔（紐約，鳴遠中文學校）

我最崇拜的人是美國職籃運動員柯瑞 （Stephen Curry）。我敬佩他，因為他的三分球投籃精準，而且控球能力驚人，球場視野開闊。

柯瑞現年三十七歲，效力於金州勇士隊。他贏過四次總冠軍、五次MVP、兩次三分球大賽冠軍，還贏得了奧運會籃球賽金牌。他十一度入選NBA 全明星、八次榮膺NBA三分球得分王，並保持NBA史上三分球命中數最多的紀錄。

柯瑞追求不斷提高籃球水準，每天進行嚴格的訓練。此外，他友善待人，尊重教練、隊友和對手，幫助球隊建立穩固的關系，營造積極的團隊氛圍，他還激勵他人做自己，保持謙遜，並心懷感恩。由於在場上的出色表現以及良好的體育道德風尚，柯瑞榮獲NBA體育道德風尚獎。

柯瑞是我的偶像，是我學習的榜樣，我想像他一樣，成為一個德才兼備的籃球運動員。