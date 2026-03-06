「我真討厭你，哥哥！」哥哥又跟我吵架了，正當我要找媽媽處理時，一道金光出現在我面前，我來不及叫，就被拉進去了。

「啊——！」當我又睜開眼睛時，我和哥哥的快樂回憶像是電影在我面前播放著，我們一起彈鋼琴、一起寫作業，讓我覺得愛包圍著我。

正當我想開口說話時，一股強勁的力量把我拉回現實的世界，原來剛才只是一個幻覺，因為面前的哥哥還是傲慢的看著我。這就是我的哥哥，雖然我們常常吵架，但他其實是我生命裡的溫柔先生。

每當媽媽責備我時，我心裡會有點難過，這時，哥哥就會將我最喜愛的毛絨玩偶全部塞進我懷裡，然後坐在我身旁逗我笑。我當時還沉浸在悲傷中，所以不敢面對哥哥的眼睛，只看著哥哥細長的唇開開合合，不知道在說什麼。雖然我已經忘記了我當時是為什麼悲傷，但是哥哥親切的嘴角一揚，漾起的滿面笑容為我帶來溫暖的力量，讓我瞬間變回開朗的自己。

哥哥也會放下他手中的功課來陪我做我喜歡的事情。有一次，因為哥哥得到一雙新的輪滑鞋，我想讓他趕緊試試看，當我一回頭，卻看見他正在做功課，我知道不能打擾他，但我還是無法克制我心裡的小惡魔，所以快速地眨著我雙眼，開始我的撒嬌攻勢，哥哥忍不住放下手上的課本，大聲告訴媽媽：「我出去陪妹妹玩咯！」

我和哥哥一衝出門就看見一個下坡，哥哥用他的手緊緊牽住我的手，那時候我才發覺他的手掌已經快要比我大兩倍了！哥哥真的跟以前不一樣了，能帶給我滿滿的安心。

現在我雖然每天都能看到哥哥，但是已經少了很多時間一起玩和做以前的小活動了，我希望他有著一個開心的童年，並且有更多時間跟家人相處，也希望他能有一個幸福的生活。