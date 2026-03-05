時間的流逝有時讓我覺得度日如年。為了讓我練習站姿，媽媽曾為我報名芭蕾課，但我覺得枯燥無聊，寧可用跳芭蕾的時間讀書、畫畫、打籃球、寫程式等等。

每到上芭蕾課的時間，我一去就頭暈。老師將頭髮盤得高高的，一絲不亂，她雖然歲數很大了，但仍然很漂亮，可怕的是她一臉嚴肅。開始上課了，又是重覆以前的動作，我看著其他人，模仿她們的動作。

我們慢慢地蹲下去，再起來，蹲下去，再起來，又蹲下去......反反覆覆無窮盡。我感覺已經做了一千次，腿都痠了，我看了手表，居然才過五分鐘。接下來，我們必須把腳跟對腳跟，腳尖往外拔，做成一字型，然後左腳往外跨一步，收回去，跨一步，收回去......又做一千遍，這才過了十分鐘。我仿彿變成了一個機器人，重覆那些動作，腦子早都跑到九宵雲外了。

「九如！」突然老師叫我，當著十多位同學的面被點名，我感到非常尷尬，趕緊站得像鉛筆一樣直，然後繼續那些機器人動作。

終於，喝水的時間到了，這是我跳舞課中最快樂的時刻。我剛剛倒了一杯水還沒咽下去，就聽到老師喊道：「好了，大家都來上課了！」呃......喝水的時間就這麼短嗎？這不只是最快樂的時刻，而且是最快的時刻。

過了一萬年，終於下課了。我筋疲力盡，癱在地上，一動不動。

時間的流逝有時也讓我覺得時光飛逝。上學時，我常常想：「如果不用上學，我就可以多做一些事情。」每到放假時，我在家都是這樣的：快中午才起床，還沒來得及吃早飯，就吃午飯了。一眨眼，就要吃晚飯了。

一個星期的時間就這樣悄悄地溜走：要上中文課了，作文還沒有寫好；要上吉他課了，曲子還沒練好；很快要開學了，得趕緊看小說和跑步。