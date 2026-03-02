每年的傳統節日有很多，有春節、元宵節 、端午節 ，以及中秋節，這些都是有趣的傳統節日。除此之外，還有兒童節、教師節、母親節 和父親節等等。這麼多特殊而有意義的節日中，如果問我最喜歡哪個節日，那我會毫不猶豫地說是元宵節。

元宵節有很多風俗，包括吃湯圓、賞花燈、猜燈謎、舞龍舞獅、踩高蹺，這些習俗源自古代祈福活動，象徵團圓、吉祥和驅邪。

元宵節這天，我和家人總會開開心心地去觀賞花燈，只見燈火通明的公園廣場上，早就擠滿了人，道路兩旁掛滿色彩斑斕、形狀各異的花燈：有飛翔的仙鶴、艷麗的薔薇，有頑皮的猴子、閃亮的星星，還有漂亮的仙女。在這麼多的花燈中，我最喜歡的是一盞蓮花式的花燈。它粉妝玉砌的花瓣一張一合，像是個害羞的小姑娘坐在綠船上，可愛極了。公園裡的花燈太好看了，讓我捨不得離開。

元宵節吃湯圓，我和家人包了很多種餡料的湯圓，當第一顆湯圓在咕嚕嚕的開水裡浮出時，我的心裡是甜滋滋的。我輕輕地咬破湯圓的薄皮，紅糖心像蜜汁般流淌在瓷勺裡。這一刻，我忽然明白傳統佳節最甜的不是糖餡，而是全家人圍坐時那暖暖的笑聲。

每當看到夜空中閃動的燈火，我都會想起載滿心願的孔明燈。那些載著大家心願的燈籠，像是撒向夜空的星星種子。

元宵節這個甜蜜又神奇的節日，裝滿了湯圓的香甜、花燈的光影，還有傳統文化的溫暖。這種和家人一起的幸福感，正是元宵節最珍貴的禮物。