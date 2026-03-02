我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

我最喜歡元宵節

​​​​​​​​​廖思淇（紐約，人力中心中文學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

每年的傳統節日有很多，有春節、元宵節端午節，以及中秋節，這些都是有趣的傳統節日。除此之外，還有兒童節、教師節、母親節和父親節等等。這麼多特殊而有意義的節日中，如果問我最喜歡哪個節日，那我會毫不猶豫地說是元宵節。

元宵節有很多風俗，包括吃湯圓、賞花燈、猜燈謎、舞龍舞獅、踩高蹺，這些習俗源自古代祈福活動，象徵團圓、吉祥和驅邪。

元宵節這天，我和家人總會開開心心地去觀賞花燈，只見燈火通明的公園廣場上，早就擠滿了人，道路兩旁掛滿色彩斑斕、形狀各異的花燈：有飛翔的仙鶴、艷麗的薔薇，有頑皮的猴子、閃亮的星星，還有漂亮的仙女。在這麼多的花燈中，我最喜歡的是一盞蓮花式的花燈。它粉妝玉砌的花瓣一張一合，像是個害羞的小姑娘坐在綠船上，可愛極了。公園裡的花燈太好看了，讓我捨不得離開。

元宵節吃湯圓，我和家人包了很多種餡料的湯圓，當第一顆湯圓在咕嚕嚕的開水裡浮出時，我的心裡是甜滋滋的。我輕輕地咬破湯圓的薄皮，紅糖心像蜜汁般流淌在瓷勺裡。這一刻，我忽然明白傳統佳節最甜的不是糖餡，而是全家人圍坐時那暖暖的笑聲。

每當看到夜空中閃動的燈火，我都會想起載滿心願的孔明燈。那些載著大家心願的燈籠，像是撒向夜空的星星種子。

元宵節這個甜蜜又神奇的節日，裝滿了湯圓的香甜、花燈的光影，還有傳統文化的溫暖。這種和家人一起的幸福感，正是元宵節最珍貴的禮物。

世報陪您半世紀

母親節 端午節 元宵節

上一則

從忠實讀者到副刊作者 不可一日無「世界日報」

延伸閱讀

聖蓋博燈會3月21日登場 熱鬧慶佳節

聖蓋博燈會3月21日登場 熱鬧慶佳節
東谷歡慶元宵 亞洲美食飄香

東谷歡慶元宵 亞洲美食飄香
布碌崙元宵花車遊行 28日8大道登場

布碌崙元宵花車遊行 28日8大道登場
華人家長會攜法拉盛圖書館 親子做燈籠

華人家長會攜法拉盛圖書館 親子做燈籠

熱門新聞

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

難忘的鄰居

2026-02-25 01:00

寄宿家庭老夫婦

2026-02-27 01:00

有傷的人如何自癒

2026-02-26 01:00

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦