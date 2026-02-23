我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

第一次去中國的體驗

​​​陳馳偉（紐約慈濟人文學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

我想要和大家分享一個難忘的經歷，是我第一次去中國的體驗。暑假時，我第一次和爸爸媽媽一起去中國旅行，他們說要帶我去看看他們小時候住過的家鄉，也讓我親身體驗一下中國的文化。聽到這個消息，我又興奮又緊張，因為那是我第一次去那麼遠的地方！ 我們一到中國，我就被那裡熱鬧的氣氛吸引了。街上人來人往，商店裡賣著各種各樣的東西。爸爸媽媽帶我去吃很多地道的美食，有香噴噴的包子、新鮮的海鮮，還有我最喜歡的糖葫蘆！那一口咬下去，酸酸甜甜的滋味，到現在我都忘不了。 在旅程的第二天，我們坐上了中國的高鐵。車子開得非常快，但裡面卻很安靜又平穩，從窗外看出去，綠色的田野一閃而過，遠處的山也像在向我們招手。爸爸和媽媽笑著說：「這也是我們第一次坐高鐵，很開心能和你一起體驗。」那時候，我覺得這真是太神奇了！到了爸爸媽媽的家鄉，我看見他們小時候住的老房子，還有他們常去玩的小河。村裡的爺爺奶奶都很熱情，還送我剛摘下來的水果。那一刻，我感覺中國不只是個國家，而是一個充滿人情味的地方。 這次中國之旅，讓我學到很多，也讓我更了解爸爸媽媽的成長故事。我希望以後還能再去一次，探索更多美麗的地方。 最後，我想和大家分享一句靜思語：「旅行不只是看風景，更是發現心裡那份與家人相連的溫暖。」

世報陪您半世紀

高鐵

上一則

非常AI的一年 2026從劇場、美術館到文學館都瘋AI

延伸閱讀

情感糾紛？30歲男與72歲翁起口角後 搶走BMW、現金240萬

情感糾紛？30歲男與72歲翁起口角後 搶走BMW、現金240萬
情感糾紛？台高鐵站30歲男搶走72歲翁BMW、現金240萬

情感糾紛？台高鐵站30歲男搶走72歲翁BMW、現金240萬
加州高鐵計畫麥賽德設站 連接優勝美地國家公園

加州高鐵計畫麥賽德設站 連接優勝美地國家公園
加州高鐵新構想 擬連接優勝美地

加州高鐵新構想 擬連接優勝美地

熱門新聞

（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（上）

2026-02-20 01:00

過年吃年糕

2026-02-18 00:30
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（下）

2026-02-21 01:00
（圖／AI生成）

父親的小小失敗史（上）

2026-02-16 01:00
以上海話拍攝的電影「菜肉餛飩」於2025年底到2026年初在中國上映，內容描繪上海獨居老人的感情需要，其中取景地也在知名的國際飯店。作者金瑩與國際飯店內的電影海報廣告。(中央社)

「年輕老人」愛情故事獲共鳴 紀錄片「菜肉餛飩」呈現高齡化上海

2026-02-18 18:53

二十五年世副緣

2026-02-18 00:30

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行