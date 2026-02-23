第一次去中國的體驗
我想要和大家分享一個難忘的經歷，是我第一次去中國的體驗。暑假時，我第一次和爸爸媽媽一起去中國旅行，他們說要帶我去看看他們小時候住過的家鄉，也讓我親身體驗一下中國的文化。聽到這個消息，我又興奮又緊張，因為那是我第一次去那麼遠的地方！ 我們一到中國，我就被那裡熱鬧的氣氛吸引了。街上人來人往，商店裡賣著各種各樣的東西。爸爸媽媽帶我去吃很多地道的美食，有香噴噴的包子、新鮮的海鮮，還有我最喜歡的糖葫蘆！那一口咬下去，酸酸甜甜的滋味，到現在我都忘不了。 在旅程的第二天，我們坐上了中國的高鐵。車子開得非常快，但裡面卻很安靜又平穩，從窗外看出去，綠色的田野一閃而過，遠處的山也像在向我們招手。爸爸和媽媽笑著說：「這也是我們第一次坐高鐵，很開心能和你一起體驗。」那時候，我覺得這真是太神奇了！到了爸爸媽媽的家鄉，我看見他們小時候住的老房子，還有他們常去玩的小河。村裡的爺爺奶奶都很熱情，還送我剛摘下來的水果。那一刻，我感覺中國不只是個國家，而是一個充滿人情味的地方。 這次中國之旅，讓我學到很多，也讓我更了解爸爸媽媽的成長故事。我希望以後還能再去一次，探索更多美麗的地方。 最後，我想和大家分享一句靜思語：「旅行不只是看風景，更是發現心裡那份與家人相連的溫暖。」
