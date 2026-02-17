我的頻道

我最愛的中國新年

​​​Leslie Huang （紐約，聖麥可天主教學校）
春節就像一個神奇的開關，只要輕輕一按，家裡就會立刻變得紅通通、暖烘烘的。雖然我和哥哥在美國出生，沒有經歷過最地道、最熱鬧的春節，但每到這個時候，爸爸媽媽都會把家裡變成一個「小小的中國年舞台」，全家人忙得不亦樂乎，到處都是濃濃的年味。 春節前一周，家裡就像開啟了「忙碌模式」，媽媽把窗戶擦得乾乾淨淨，亮得都能照出我的笑臉；爸爸則開車去中國超市，抱回一大箱年貨：金橘味的糖果、紅燈籠，還有我和哥哥最期待的春聯。除夕下午，我們一家人一起貼春聯、掛紅燈籠，看著門上的紅對聯和窗邊輕輕晃動的燈籠，空氣中好像都飄著甜甜的年味兒。 到了晚上，就是我最期待的美食時間！餐桌上擺滿了各種好吃的：清蒸魚的尾巴翹得高高的，爸爸說這叫「年年有餘」；年糕像小金磚一樣整整齊齊地疊在盤子裡，媽媽笑著說吃了會「步步高升」。當然，北方人過年少不了包餃子，媽媽把麵團搓成一個個小圓球，我和哥哥搶著用擀麵棍把它們壓成「小月亮」。爸爸媽媽還在餃子裡放了硬幣，說誰能吃到帶硬幣的餃子，誰就是新的一年最有福氣的人。我盯著盤子裡的餃子，恨不得每一個都咬一口。突然，「咯噔」一下，我咬到硬幣了！我舉著餃子跳起來，哥哥羨慕得眼睛都亮了，全家人哈哈大笑。 大年初一的早上，我和哥哥穿上新衣服，像兩隻快樂的小鳥一樣衝進客廳給長輩拜年，說著一句句吉祥又響亮的祝福。長輩們笑瞇瞇地把紅包遞到我們手中，那一刻，我的心裡就像揣著一顆小太陽，美滋滋、暖洋洋的。 現在我明白了，春節不只是貼春聯、吃餃子，更是全家人圍坐在一起的笑聲，也是我和哥哥一起玩耍的快樂時光。春節的習俗豐富多彩，更充滿了家人之間的愛與牽掛。春節告訴我：不管我們身在何處，家的溫暖和親人的關愛，永遠都在。

餃子 春節

台新創投老總林宇聲讀「旅行在樹梢」 剖析新創英雄之旅

