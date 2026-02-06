從我很小的時候，在我還沒有懂事之前，我的父母就幫我準備了一個好朋友——iPad。 從小，我就很喜歡跟它在一起。我在一歲的時候，就經常和它一起聽歌；兩歲的時候，我會和它一起看卡通片；到了三、四歲，我已經離不開它，每天都很想和它黏在一起。甚至，我會半夜起床偷偷的看卡通片，不過很快的，我就被爸爸媽媽發現了。從此，我的iPad朋友好像失蹤了一樣。 到了六歲，可能因為我的表現良好，這個iPad朋友又再次回歸在我的生活中，只是多了兩個規定：第一，每天要完成功課後才能玩。第二，每次只能玩半個小時。 剛開始的幾個月，我是很遵守規定的，但沒過多久後，我又打回原形，玩個不停。結果，那一年的中英文成績都大幅下降。媽媽得知這個消息後，她很嚴肅地告訴我，一天只有二十四個小時，如果我把這些時間都拿來玩電子遊戲，我的生命就都在這些遊戲上，但如果我把時間用在學習中文上，我將會是一個懂得多一種語言的人。 那時我才明白，這也就是慈一句靜思語的：「分秒不空過，步步要踏實」。每個人擁有的時間都一樣，不一樣的是你會不會計畫好、妥善使用自己的每分每秒，把時間花在對的事情上，做一個實實在在有用的人。於是，我把iPad的密碼重新設定，由我媽媽代為保管。 現在，這些年過去了，我已經學會了以君子之交淡如水的方式和iPad相處了！