我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

寶貴的時間

蔣懿（紐約慈濟人文學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

從我很小的時候，在我還沒有懂事之前，我的父母就幫我準備了一個好朋友——iPad。 從小，我就很喜歡跟它在一起。我在一歲的時候，就經常和它一起聽歌；兩歲的時候，我會和它一起看卡通片；到了三、四歲，我已經離不開它，每天都很想和它黏在一起。甚至，我會半夜起床偷偷的看卡通片，不過很快的，我就被爸爸媽媽發現了。從此，我的iPad朋友好像失蹤了一樣。 到了六歲，可能因為我的表現良好，這個iPad朋友又再次回歸在我的生活中，只是多了兩個規定：第一，每天要完成功課後才能玩。第二，每次只能玩半個小時。 剛開始的幾個月，我是很遵守規定的，但沒過多久後，我又打回原形，玩個不停。結果，那一年的中英文成績都大幅下降。媽媽得知這個消息後，她很嚴肅地告訴我，一天只有二十四個小時，如果我把這些時間都拿來玩電子遊戲，我的生命就都在這些遊戲上，但如果我把時間用在學習中文上，我將會是一個懂得多一種語言的人。 那時我才明白，這也就是慈一句靜思語的：「分秒不空過，步步要踏實」。每個人擁有的時間都一樣，不一樣的是你會不會計畫好、妥善使用自己的每分每秒，把時間花在對的事情上，做一個實實在在有用的人。於是，我把iPad的密碼重新設定，由我媽媽代為保管。 現在，這些年過去了，我已經學會了以君子之交淡如水的方式和iPad相處了！

上一則

「太陽與彩虹」教我的事

延伸閱讀

斬首親生子女、逼幼子看屍體 父母被判終身監禁

斬首親生子女、逼幼子看屍體 父母被判終身監禁
川普限制出生公民權 最高法院4月1日聽審

川普限制出生公民權 最高法院4月1日聽審
新州37歲華男打死父母被控罪 筆記本寫「願望清單」令人發毛

新州37歲華男打死父母被控罪 筆記本寫「願望清單」令人發毛
刺死父母再殺妹妹 冷血賓州男認罪

刺死父母再殺妹妹 冷血賓州男認罪

熱門新聞

達明機器人營運長黃識忠強調，自動化技術真正要解決的是產線痛點，而非展示效果。(記者黃義書╱攝影 )

科技界下個明星「人形機器人」 達明黃識忠致力解決產線痛點

2026-02-01 06:00
愛羅在電影《大頭仔》中飾演歌手。（圖／愛羅提供）

夢的衣裳（上）

2026-02-04 01:00

淺談黃昏之戀

2026-01-29 01:00

遇到金光黨

2026-01-30 01:00
2025年11月27日，在美國紐約市舉行的梅西感恩節大遊行中，史努比小獵犬造型的氣球升空。（路透）

停泊在記憶之上

2026-01-30 01:00

重要的日子

2026-01-31 01:00

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留