劉隆安（加州）
我喜歡讀書，因為我可以從書中學到很多人生道理，也可以跟著人物一起探索世界，與他們感受快樂、悲傷、生氣......。當我覺得無聊時，書總是能讓我充滿生命力；當我生氣時，書能夠給我平靜的力量。

《柳林風聲》描述了許多精采的冒險故事，其中「希臘神」出現的篇章讓我印象深刻。有一次，水獺寶寶走失了，所有動物都找不到他，而水鼠和鼴鼠乘著小舟在深夜裡尋找他時卻遇見希臘神潘。希臘神潘手中捧著小水獺，給了他們一個微笑便很快消失了，而後來動物們都忘記這場奇遇，這究竟是一場夢還是真實呢？

我認為這是作者在回應當時工業革命帶來的社會變遷—人們在機器與工廠中迷失，因此更嚮往回歸自然與古典文化。我認為這段「如夢似幻」的描寫正是作者對美好和諧世界的期待，所以這些有意義的故事值得我們一次又一次的品味。

《科學怪人》也是一本我喜歡的書，在書中，一位叫弗蘭根斯坦的發明家在一次研究完成時，發現這個他以為是完美的發明其實非常醜陋，所以他決定把怪物丟棄。這個怪物既聰明又善良，很快學會了說話，但當他決定跟他曾經幫過的一家人做朋友時，那一家人卻因為他的長相而想殺害他，因此他發誓要讓他的創造者承受同樣的痛苦。

這個怪物把弗蘭根斯坦身邊的人一一殺掉，這讓他十分生氣，所以他決定追殺這個怪物，一路從瑞士追到北極。因為他們總是最關注彼此，不知不覺變得更像對方，最終，他們已經搞不清楚自己恨的是誰，而就在那時，弗蘭根斯坦受傷而死亡，這個怪物也因為失去原本的目標而自殺了。最終，究竟誰才是真正的怪物和罪人？這本書警告我們不要只看事情的表面，而要用心感受真相，想清楚未來才做決定。

我愛讀書，因為每本書都能把我帶到不同的世界，讓我認識不同的朋友和思考方式。無論是童話故事還是科幻小說，我從中都會學到不少人生道理，當我在生活裡遇上困難時，我總會想到我書中的朋友而感到一股強大的陪伴，讓我立刻快樂許多。書已經成為我日常生活的一部分。

瑞士

用AI悼故友 雷光夏：專屬我的哀悼 蔡宏賢：復原作品精神

美國人飛去東京迪士尼比在國內玩迪士尼便宜？專家算算看

Google推出高效率、低成本Gemini 3 Flash

奧運冠軍教練加持 橙縣添頂尖羽球館

對話烏茲別克外長 王毅：早日統一是中華兒女共同心願

文化部長李遠（右）表示他深刻感受到楊麗花對全台灣的影響力，並特別獻花給楊麗花（左），感謝她一直在創造奇蹟。（文化部提供）

台灣兩代女性的初戀情人 楊麗花現身「世紀初戀」：歌仔戲永遠不會老

2026-01-19 18:45
（圖／想樂）

豔豔的故事(上)

2026-01-17 01:00
（圖／想樂）

豔豔的故事(下)

2026-01-18 01:00

一位英才的殞落

2026-01-17 01:00

不擾的慰問

2026-01-15 01:00
圖／123RF

夢見故去的人（二）

2026-01-14 01:00

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

