十二生肖

梁勤慶（加州，長城中文學校）
十二生肖是根據農曆算出來的，每一年都對應一種動物。傳說以前沒有十二生肖，有一天玉皇大帝決定召開一個大會來封生肖，於是他向各種動物發出邀請。 那時貓和老鼠還是好朋友，都打算去封生肖的大會。貓讓老鼠第二天叫他起床，但第二天老鼠沒有叫醒他，因為老鼠不想排在貓後面。玉皇大帝想讓牛排在第一位，因為他認為牛最大。所有動物都同意了，只有老鼠不同意，因為他想排在第一位。於是他們去了人類的世界，但當人們看到牛時，他們說：「這頭牛好肥啊，很適合幹活！」然後老鼠跳到牛背上，把肚子撐大，人們又說：「哇，這隻老鼠好大啊！」就這樣，老鼠排了十二生肖的第一位。 但故事並沒有就此結束。老鼠回到家後，貓發現老鼠沒有叫醒他，非常生氣，開始追老鼠。就這樣，老鼠總是成為貓的獵物。 人們相信十二生肖分別代表不同的性格特徵：鼠是聰明才智，牛是耐力辛勤，虎是勇敢冒險，兔是溫柔感性，龍是自信，蛇是睿智，馬是自由熱情，羊是溫和善良，猴是聰明機智，雞是勤勞精明，狗是善良勇敢，豬是真誠和有同情心。 人們認為，一個人的生肖對他們的生活有很大的影響，包括婚姻和事業。例如在婚姻方面：屬兔和屬猴的人在一起就會爭吵，而且屬兔的人會因為屬雞的人不能妥協意感到惱火。 中國十二生肖的歷史悠久，已經愈來愈融入人們的生活。如果你好奇的話，可以查查你的生肖，看看你和誰最合得來。

